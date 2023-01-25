Сегодня будет рассмотрен проект "Концепции Возвращения"

В "Общине Западного Азербайджана" состоялись заключительные обсуждения проекта "Концепции Возвращения".

Как сообщили в среду Day.Az в общине, 24 января 2023 года в ходе обсуждений с участием представителей ключевых структур общины обсуждался проект концепции, в текст которого был внесен ряд дополнений и изменений.

Сотрудникам секретариата было поручено завершить редактирование проекта.

Проект концепции будет рассмотрен на заседании совета общины 25 января 2023 года.

Отметим, что в ходе этого процесса поступило большое количество ценных предложений от широкой общественности. Поступившие предложения были проанализированы, систематизированы по основным темам и был подготовлен проект документа.