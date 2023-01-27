Пашинян бредит о международной миссии в Карабахе

Постоянно пытающийся подорвать хрупкий мир в регионе Ереван делает все возможное, чтобы при помощи Франции дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе. В начале была организована первая наблюдательная краткосрочная наблюдательная миссия в Армению, затем появилась уже долгосрочная миссия, а теперь уже в Армении совсем обнаглели и требуют направить еще одну, причем на суверенную территорию Азербайджана, на Лачинскую дорогу.

Сию "гениальную" идею озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который периодически, напившись в своей темной комнате коньяка, выходит в свет (на заседания правительства) и говорит все, что взбредет в голову. Уподобившись беглецу-миллиардеру Рубену Варданяну, который, кстати, конкурент Пашиняна и хочет сесть в его же кресло, Воваевич глагольствовал о "блокировке".

"Считаю, что лучший способ де-юре разрешения данного конфликта - это направление в "Нагорный Карабах" и Лачинский коридор международной миссии по сбору фактов. Мы должны последовательно работать в этом направлении", - сказал на полном серьезе нетрезвенник.

Пашинян или реально выпившим пришел на заседание, или совершенно не смыслит в политике. Потерял связь с реальностью и космосом. С какого это перепугу Армения предлагает направить какие-то миссии, наблюдения и прочее на суверенную, международно признанную территорию Азербайджана без согласия Баку? Ни одна миссия не может быть направлена не международно-признанную территорию Азербайджана без соответствующего разрешения, согласования, одобрения.

Воваевичу стоит намотать себе на ус, что мы не позволим никому вмешиваться в наши внутренние дела. Он даже озвучивать не имеет права подобные мысли. Интересно, как отреагирует Армения, если Азербайджан предложит отправить наблюдательную миссию, к примеру, из Турции в Зангезур? Вопрос риторический. Сразу поднимется истерический вопль, что, в принципе, было не раз.

Без ведома и разрешения Азербайджана ни одна собака не имеет право въезжать на территорию нашей страны, да еще и с какими-то намерениями или миссиями. На нашей суверенной, международно признанной территории будут те миссии, на которые разрешение даст непосредственно сам официальный Баку, если вообще будет потребность в таких миссиях. Важно уважать территориальную целостность друг-друга.

К тому же, некомпетентные и предвзятые западные наблюдатели, в первую очередь Франция и ее неоколониалисткие замашки, показали, что неуважают суверенитет нашей страны. Следовательно любое их присутствие автоматически служит не стабилизации, а обострению ситуации в регионе. Любые вопросы по Лачинской дороге должны быть согласованы с Азербайджаном. По другому быть не может и не будет. Официальный Ереван занимается гиблым делом, стараясь вовлечь третьи стороны на Южный Кавказ. Вместо этого стоило бы заняться полезными шагами - подписанием мирного договора и реальными шагами в этом направлении, а не затягивать и затормаживать процессы до бесконечности.