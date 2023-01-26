Напряженность между Россией и Западом в Армении растет

Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД России касательно решения ЕС отправить миссию в Армению.

В ведомстве отметили, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается Российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 г., а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники.

"Они будут реагировать на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития ситуации "на земле". Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении.

Как и прежде, считаем, что наиболее устойчивой и долговременной основой армяно-азербайджанской нормализации и в целом оздоровления ситуации в регионе является неукоснительное и последовательное осуществление трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г., в т.ч. о разблокировании всех транспортных и экономических связей, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, согласовании параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией, развитии трехсторонних контактов по линии общественности, экспертных кругов и парламентариев. Российская Федерация готова этому всячески содействовать", - говорится в заявлении.