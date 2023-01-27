США привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на брифинге сказал первый заместитель пресс‑секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы приветствуем усилия партнеров, включая Евросоюз, по укреплению доверия в регионе и обеспечению обстановки, благоприятствующей прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном. Мы продолжаем тесно сотрудничать со всеми нашими партнерами напрямую, а также с партнерами в регионе", - сказал он.

По словам Пателя, госсекретарь США Энтони Блинкен уделяет пристальное внимание этому вопросу.

"В частности, что касается роли России, то США не участвовали в вопросе прекращения огня 20 ноября при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном, которое привело к размещению российских миротворцев, поэтому у меня просто не было бы ничего дополнительного, чтобы предложить по этому поводу", - добавил он.

Между тем, 17 октября 2022 года Совет министров иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение направить около 40 наблюдателей ЕС в Армению, вдоль границы с Азербайджаном, для мониторинга, анализа и представления докладов о ситуации на Южном Кавказе. Мониторинговый потенциал ЕС в Армении (EUMCAP) завершил свою деятельность, как было согласовано в Праге, 19 декабря 2022 года.

ЕС принял решение о создании гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) на азербайджано-армянской границе 23 января. Первоначальный мандат миссии рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет расположен в Армении.