АзИз обратилась в международные организации по поводу теракта в посольстве Азербайджана

Международная Ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" обратилась в международные организации в связи с терактом в посольства Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Day.Az, в заявлении подчеркнуто, кровавый инцидент, произошедший 27 сентября 2021 года, оценивается как террористический акт, организованный спецслужбами Ирана, и, это не вписывается в рамки логики и человечности.

Ассоциация "АзИз", выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью в результате теракта сотрудника посольства, призвала мировое сообщество и международные организации занять справедливую позицию в отношении происходящего в регионе, вести борьбу с преступлениями против человечности, и принять неотложные меры на правовом и политическом уровне.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.