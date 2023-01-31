Замглавы МИД РФ обсудил с послом Азербайджана задачи нормализации отношений Еревана и Баку

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече в понедельник с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглы обсудил перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также сотрудничество Москвы и Баку в контексте реализации Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года. Затронут также ряд актуальных международных и региональных сюжетов, включая перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе осуществления трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении МИД РФ.