Началась поездка международных путешественников в Кяльбаджар

5 февраля группа международных путешественников, посещающих освобожденные от оккупации территории Азербайджана, прибыла в Кяльбаджар, побывала в Истису в селе Зульфугарлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, путешественники были проинформированы об Истису и вандализме, совершенном армянами на наших землях, в том числе в Кяльбаджаре, в период оккупации.

Отметим, что в состав группы из 30 человек входят влиятельные представители туристической элиты из 12 стран мира - США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России.

Поездка является еще одним свидетельством растущего интереса международных путешественников к освобожденным территориям, проводимой здесь созидательной и восстановительной работе и операциям по разминированию. Так, за минувшие два года в Карабахе и Восточном Зангезуре 5 раз побывали представители основных международных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania и Клуба путешественников Турции. Одна поездка состоялась в 2021 году, а четыре - в 2022 году.

Это - шестая поездка группы международных путешественников, в которую вошли путешественники, интересующиеся военной историей, а также авторы популярных книг о путешествиях.

Как и прежде, иностранных путешественников в поездке на освобожденные территории сопровождает азербайджанский путешественник мирового масштаба Мехрадж Махмудов.

Эта поездка играет исключительную роль в ознакомлении с освобожденными территориями в рамках "темного туризма" (dark tourism). Побывав на освобожденных территориях, которые на протяжении почти 30 лет подвергались разграблению со стороны Армении, стали ареной ожесточенных боев в 2020 году, а ныне переживают период восстановления, международные путешественники смогут увидеть реалии, на месте ознакомиться с работой по созданию Зангезурского коридора, привлекающей внимание мировой бизнес- и туристической элиты.