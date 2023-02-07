Азербайджан первым оказал помощь Турции, это показатель братства наших народов и государств

Случившееся прошлой ночью в Турции землетрясение напоминало апокалипсис. Землетрясение вызвало большие разрушения и человеческие жертвы в 11 городах, расположенных на юго-востоке страны. Сразу в нескольких регионах объявлен 4-й, то есть самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений. Четвертая степень тревоги означает просьбу о международной помощи. Землетрясение магнитудой 7.7 баллов - показатель масштаба стихийного бедствия.

Об этом в интервью Day.Az сказал академик из Турции Джахит Туз.

Наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан первым откликнулся на призывы Турции о международной помощи.

"Это свидетельствует о братстве наших народов и государств. Братский Азербайджан первым пришел к нам на помощь. На место происшествия доставлены палатки, постельные принадлежности, медикаменты и другое необходимое оборудование с целью оказания первой помощи. Эта помощь очень ценна для нас в такой сложной ситуации", - заявил академик.

Джахит Туз отметил, что в Азербайджане, как и в Турции не ставят никакой разницы между двумя странами.

"Горе Азербайджана является горем Турции, так же как и горе Турции является горем Азербайджана. Именно поэтому Азербайджан стал первой страной, предоставившей помощь Турции в связи с трагедией. Мир стал свидетелем того, как народ и правительство Азербайджана тесно связаны с народом и правительством Турции".

Турецкий академик также напомнил о Шушинской декларации, сказав, что это соглашение стало началом нового этапа в отношениях между Азербайджаном и Турцией.

"Азербайджан и Турция всегда приходят на помощь друг другу в трудные времена. Так было раньше, это продолжится и в будущем. Шушинской декларацией две страны посылают месседж миру. Кто будет иметь дело с Азербайджаном, тот будет иметь дело с Турцией, и наоборот. За последние два года весь мир увидел братство Азербайджана и Турции. Две страны всегда будут вместе и будут поддерживать друг друга во всех областях как самая большая сила региона", - заключил Джахит Туз.

Эльвин Сахаватоглу