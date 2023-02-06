Мы не видим намерения Ирана предпринимать конкретные действия в связи с терактом

Иранская сторона не намерена предпринимать конкретных шагов в связи с терактом против посольства Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Айхан Гаджизаде на брифинге, посвященном подробностям в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран.

По его словам, в последнее время дипломатические отношения с Ираном были напряженными.

"Мы не можем заранее сказать, в каком направлении будут предприняты шаги, если Иран будет продолжать бездействовать. Неадекватное отношение полиции и то, что с этим человеком обращаются не как с террористом, еще раз свидетельствует о том, что иранская сторона не намерена предпринимать конкретных действий в связи с терактом. Это вызывает сожаление", - добавил он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.