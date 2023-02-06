Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова с госминистром Великобритании

6 февраля 2023 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с государственным министром Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки между Азербайджаном и Великобританией, ситуацию в регионе и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Выразив удовлетворение двусторонними отношениями между странами, министр Джейхун Байрамов отметил важность официальных контактов и визитов. Он проинформировал Лео Докерти о ситуации в связи с Лачинской дорогой. Было доведено до внимания, что протесты против незаконной экономической деятельности, злоупотребления Лачинской дорогой являются легитимным правом азербайджанского народа, а утверждения о "блокаде" и "гуманитарной ситуации" не имеют под собой оснований, по этой дороге свободно перевозятся гуманитарные грузы, до сих пор по ней проехало около 2000 автомобилей.

Госминистр был проинформирован о несоблюдении Арменией обязательств, а также о препятствиях, чинимых ею процессу нормализации, серии провокаций в постконфликтный период и бойкоте московской встречи по мирному соглашению. Было подчеркнуто, что Азербайджан как государство, продвигающее мирную повестку и проводящее работы по реконструкции в регионе, заинтересовано в процессе нормализации.

Лео Докерти в ходе беседы решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране и выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства. Он также отметил важность преодоления препятствий, мешающих миру в регионе, возобновления переговоров.

Стороны обменялись мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам повестки.