Автор: Лейла Таривердиева

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсой. Итальянская делегация участвовала в церемонии, посвященной закладке фундамента самой крупной за годы независимости новой тепловой электростанции, которая будет построена в Мингячевире для увеличения мощностей 7-го и 8-го блоков Азербайджанской ТЭС. Кстати, последняя является самой мощной ТЭС на Кавказе.

Новую ТЭС будут строить итальянцы, а также одна китайская компания. Итальянские компании уже давно не считаются в Азербайджане гостями. Они свои. И не только из-за совпадения темпераментов двух народов. Италия - одна из немногих европейских стран, которые давно и серьезно строят отношения с Баку. Ставка, сделанная Римом на Азербайджан, дает сегодня прекрасные плоды, и обе стороны используют их в интересах своих государств и народов.

"Итало-азербайджанские связи имеют стратегическое значение, и мы работаем над тем, чтобы еще больше расширить рамки этого стратегического партнерства, - сказал на встрече Президент Ильхам Алиев. - Наши тесные политические связи являются очень хорошим фундаментом. Нефтегазовые, а в настоящее время и электроэнергетические проекты значительно укрепили эту основу". По словам главы государства, итало-азербайджанские связи обеспечивают интересы не только наших стран, но и интересы более широкой географии.

Об уровне доверия между нашими странами свидетельствует тот факт, что именно итальянцам поручены проекты создания в освобожденных регионах и в столице музеев победы и оккупации. Именно итальянские специалисты занимаются восстановлением трех разрушенных армянами мечетей в Шуше. Это те проекты, которые имеют для Азербайджана особое нравственное значение, и то, что они доверены итальянским компаниям, о многом говорит.

Компании Италии широко задействованы также в экономических и энергетических проектах на освобожденных территориях. Спустя месяц после окончания Второй карабахской войны был подписан договор между "Азерэнержи" и Ansaldo. Президент Азербайджана высказал пожелание, чтобы в работах в Карабахе и Восточном Зангезуре было занято больше итальянских компаний.

Одна из итальянских компаний уже приступила к созданию предприятия по производству грузовых автомобилей. В феврале прошлого года делегация Iveco Truck&Bus. На встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым было отмечено, что компания заинтересована в реализации проектов в промышленных зонах, созданных в республике, в том числе на освобожденных территориях. Стороны обсудили производство автобусов IVECO и автомобилей специального назначения в Сумгайытском химико-промышленном парке, организацию центра технического обслуживания в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" и реализацию проектов по сборке грузовых автомобилей.

Надо сказать, что Италия, в отличие от многих своих европейских собратьев, сразу приняла Победу Азербайджана, и уже через несколько дней после 44-дневной войны министр Адальфо Урсо посетил освобожденные районы. Помимо того, что увиденное потрясло итальянских гостей, сразу начали формироваться планы, вытекающие из огромного объема предстоящих работ.

История отношений Азербайджана и Италии началась в 1918 году. Восстановление Азербайджаном независимости в 1992 году открыло новую страницу и для азербайджано-итальянских связей. В протоколе об установлении дипотношений с Азербайджанской Республикой итальянская сторона особо указала, что восстанавливает отношения, существовавшие в годы АДР. В 1997 году общенациональный лидер Гейдар Алиев совершил официальный визит в Рим. В том же году в Баку открылось первое на Южном Кавказе посольство Италии. В 2003 году заработала и азербайджанская дипмиссия в Риме. Первый визит Президента Ильхама Алиева в Италию состоялся в феврале 2005 года. В последний раз глава государства побывал с государственным визитом в Итальянской Республике в феврале 2020 года. Этот визит стал в своем роде историческим для двусторонних отношений. Это был первый государственный визит главы Азербайджанского государства в Италию. Итогом стали 28 двусторонних документов, охватывающих множество сфер - энергетику, культуру, туризм, сельское хозяйство, оборонную сферу, транспорт, космические технологии, образование, здравоохранение и так далее. В сентябре 2022 года Президент Ильхам Алиев совершил рабочий визит в Рим для участия в 48-м международном форуме в городе Черноббио (Италя). На форуме азербайджанский лидер выступил с очень важной речью, посвященной приоритетам внешней политики, развитию экономики и энергетики Азербайджана в новых геополитических условиях в мире.

2020 год был объявлен в Италии Годом Азербайджана. 2020-й в целом стал поворотным для нашей страны. И к чести Италии, которая всегда поддерживала территориальную целостно нашей страны, нужно сказать, что она заняла объективную позицию во время 44-дневной войны, не изменив духу партнерства, которое не удавалось до сих пор раскачать никому. Тот визит Президента Ильхама Алиева в Рим дал толчок для расширения и укрепления связей и перехода их на высокий уровень стратегического партнерства. 2 апреля 2022 года стратегическое партнерство наших стран получило новое содержание. В ходе визита в Баку министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо был подписан протокол о первом Стратегическом диалоге. Также состоялась церемония закладки фундамента здания Итало-азербайджанского университета. В Университете АDА прошла конференция "Азербайджан - Италия: путь к многоплановому стратегическому партнерству".

Итальянские компании стали вторыми после турецких, кто присоединился к проектам по восстановлению освобожденных территорий. В декабре 2021 года Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore, в котором подчеркнул, что Италия является одним из самых близких наших партнеров не только на европейском континенте, но и в мире. Не случайно эта страна была одной из первых, кого Азербайджан пригласил к работам на освобожденных территориях.

Особая статья двустороннего партнерства - это, конечно, энергетика. Азербайджан не только обеспечивает энергетическую безопасность Италии, но и дал ей возможность превратиться в европейский газовый хаб. После сдачи в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (ТАР), азербайджанский газ пошел в Европу. В 2021 году Италия стала третьей страной-партнером по импорту природного газа из Азербайджана. в Италии ожидают, что ТАР будет играть все более значимую роль в вопросе энергобезопасности Европы, в частности самой этой страны. Итальянская сторона нацелена на увеличении поставок азербайджанского газа с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год.

Есть и другие сферы, где две страны сотрудничают давно и плодотворно. Достаточно напомнить об открытии в июле 2018 года в Сумгайыте полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химического промышленного парка итальянской Maire Tecnimont Group. Работающее на основе современных технологий предприятие стало крупнейшим в ненефтяном секторе Азербайджана. Та же компания в настоящее время работает над реконструкцией нефтеперерабатывающего завода. Maire Tecnimont Group также высказала интерес в развитии в Азербайджане проектов, связанных с "зеленой химией" и производством энергии

Постепенно сближение двух стран наблюдается также в военной области. В январе Баку посетил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. На встрече с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым осуждалось дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической областях. По итогам был подписан протокол о намерениях касательно сотрудничества в учебно-образовательной сфере.

Отношения между Азербайджаном и Италией служат ярким доказательством того, что Запад и Восток совсем не так далеки друг от друга, как кажется. Очень давние, последовательные, искренние и никогда особо не афишировавшиеся, эти отношения ширились и наполнялись новым содержанием год от года. Когда начал создаваться грандиозный Южный газовый коридор, стало ясно, кто является основным партнером Азербайджана в Европе и выходом для нашей страны на пространство Евросоюза. В свою очередь Италия, сделав ставку на Азербайджан, получила в его лице надежного друга и партнера, что особенно проявило себя в условиях недавнего энергетического кризиса в Европе.

Подводя итог, отметим, что отношения между Азербайджаном и Италией служат ярким доказательством того, что Запад и Восток совсем не так далеки друг от друга, как кажется. Если есть взаимопонимание и общие интересы, расстояние между странами и народами не имеет никакого значения.