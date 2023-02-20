Кастинг питекантропов: анекдотичные реалии Армении

Автор: Акпер Гасанов

Итоги завершившейся в воскресенье 59-ой Мюнхенской конференции по безопасности еще долго будут обсуждать в мире. Естественно, что обсуждаются они и в Азербайджане, а также в Армении. Причем, в РА, как бывало не раз после очередной встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, царят настроения в диапозоне от панического до грустно-ироничного.

Вот и депутат парламента Армении, заместитель председателя "Армянского национального конгресса" Левон Зурабян на своей странице в Facebook выразил глубокое разочарование выступлением Пашиняна в Мюнхене. Причем, совершив экскурс в новейшую историю РА и сделав сравнение Никола Воваевича с предыдущими правителями этой страны, он предрек, что в будущем ее возглавит питекантроп.

Тут как бы стоит задаться простым вопросом- если Пашинян является кем-то, умственно близким к питекантропу, как утверждает Зурабян, то кем же является то большинство граждан РА, что отдали за него и его партию голоса, после разгромного поражения Армении в 44-дневной войне?! Версий ответа на этот вопрос много, но ни одна из них не будет ласкающей слух армян.

Впрочем, Зурабян оказался не так уж и не прав. Вон, практически сразу, как по команде, в информационном пространстве Армении снова появился не нюхавший пороха и отсидевшийся вдалеке от театра боевых действий в период 44-дневной войны лидер партии "Родина" Артур Ванецян. Который, напомню, занял этот пост главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении по рекомендации Никола Пашиняна, а потом был снят с занимаемой должности с позором.

Против него возбуждено уголовное дело и ныне он изображает из себя "реваншиста" и оппозиционера, требуя отставки действующего армянского премьера. В общем, ментально, интеллектуально и морально-нравственно- перед нами персонаж, весьма подходящий под характеристику, данную будущему правителю РА Зурабяном. Да, ему предстоит еще победить во внутривидовой конкуренции, но заявка уже сделана.

"Я, мои коллеги и подавляющая часть армянского народа не позволим подписать документ, который поставит под угрозу будущее Армении и Нагорного Карабаха", заявил Ванецян на конференции, посвященной 35-летию карабахского движения. Да, у "реваншистов" в РА сегодня праздник. В прямом смысле слова, со слезами на глазах.

Ведь, были времена, когда Армения держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, а у ее руля стояли вчерашние карабахские сепаратисты, грабившие как захваченные земли нашей страны, так и Армению.

Безусловно, все они несут прямую личную ответственность за огромное количество преступлений против азербайджанского народа. Безусловно и то, что они в курсе итогов 44-дневной войны, а также деталей подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года Николом Пашиняном трехстороннего заявления. Наконец, они наверняка знают, что в нашей стране нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.

Не может этого не знать и Ванецян. Но он откровенно придуривается, рассчитывая на восторг у местной публики. Которая может сколько угодно тешить себя иллюзиями, но реальность состоит в том, что есть Карабахский экономический район Азербайджана и по итогам четырехсторонней встречи в Праге Никол Пашинян вынужден был это признать. Говоря шире, он вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район, в том числе и Ханкенди.

Так что, только у ментального питекантропа может возникнуть соблазн что-то там "не позволять" Азербайджану. Реальность же такова, что на Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз была продемонстрирована непреодолимая пропасть между нашей страной и РА. Она есть во всем- в экономических показателях, в авторитете на мировой политической арене, в боеспособности армии.

Кстати, с 20 по 24 февраля 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) проходит международная оборонная выставка и конференция IDEX-2023, которая проводится раз в два года. В выставке принимают участие более 1 350 ведущих компаний и 350 делегаций из 65 стран мира. Так вот, в ней принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

Заявлено, что на данной выставке представлено 145 наименований продукции оборонного назначения, производимой на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана. И в этой связи хочу напомнить то, о чем говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями отечественных телеканалов.

Глава государства тогда подчеркнул, что в Азербайджане начинается новая эра отечественной военной промышленности. "В настоящее время мы продаем продукцию военного назначения более чем в 30 стран. На мировом рынке вооружений образовался вакуум, поскольку Россия фактически вышла из мирового рынка вооружений. Сейчас военная промышленность России работает на собственный внутренний спрос. Америка фактически перенаправила свою продукцию военного назначения в Украину, европейские страны тоже. Другие известные игроки фактически покинули этот рынок, то есть на этом рынке образовался вакуум. Но в этом есть большая потребность. Поэтому мы должны занять эту нишу. Я считаю, что мы можем стать экспортером продукции военного назначения на сотни миллионов долларов. То есть, в любом случае, это то, к чему мы стремимся, и мы будем двигаться к этой цели", подчеркнул тогда Президент Азербайджана.

И это были слова политика, доказавшего способность достигать всех поставленных целей. Азербайджан, как видим, всестороннее укрепляется. А что происходит в Армении? Эта страна увеличивает свой внешний долг, теряет остатки и без того мизерной независимости, сетуя на привычные провалы того, кого избрала своим правителем. И все это - на фоне кастинга на роль питекантропа, как прогнозируемого будущего премьер-министра Армении. Доносящиеся, в ходе этого кастинга вопли о том, что "мы не позволим сделать с Арменией то, что с ней уже сделано", звучат, как минимум, анекдотично.