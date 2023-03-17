Армения должна ответить за минный террор

Армения должна быть привлечена к ответственности за минный терроризм и отвечать международным законам.

Об этом сказал Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил полковник Джалил Халилов.

По его словам, несмотря на то, что после 44-дневной войны прошло два с половиной года, армянский минный террор продолжается. Гибель 16 марта двух мирных жителей села Юсифджанлы Агдамского района тому доказательство. Масштабы минного террора Армении очень велики.

"Минный террор набирает обороты и, если мир так и будет закрывать на это глаза, жертв будет еще больше. Необходимо подчеркнуть, что Армения использует против нашей страны мины, в основном собственного производства, причем, в последнее время наши саперы стали находить мины, выпущенные в соседней стране уже в послевоенные годы - в 2021-2022 годах! Этот факт еще раз доказывает, что официальный Ереван не заинтересован в подписании мирного соглашения, а занимается лишь имитацией процесса", - сказал Халилов.

Полковник подчеркнул, что Армения должна быть привлечена к ответственности за минный терроризм, так как ее действия противоречат многим международным нормативным документам и конвенциям. Фактов достаточно, главное, чтобы международные инстанции подошли к ним объективно.

"К сожалению, международное сообщество до сих пор ничего не предпринимает, чтобы остановить минный террор со стороны Армении, мировое сообщество и международные организации должны привлечь Ереван к ответственности и запустить против него конкретный механизм давления. Только так можно остановить гибель мирных жителей Азербайджана", - сказал полковник Халилов.