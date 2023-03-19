Тема Западного Азербайджана появилась на повестке дня в результате политики этнической чистки Армении

Своим заявлением от 18 марта 2023 года МИД Армении в очередной раз попытался подорвать право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из этой страны.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что тема Западного Азербайджана, являющегося исключительно вопросом прав человека, появилась на повестке дня в результате проводимой правительством Армении политики этнических чисток и его отказа от устранения последствий этой политики. Наша организация была основана в 1989 году, и с тех пор мы последовательно боремся за реализацию нашего права на возвращение.

Общеизвестный факт, что в Армении сложилась моноэтническая ситуация. Армяне, которые до недавнего времени были меньшинством на этой территории, сейчас составляют там более 99% населения. Такая ситуация возникла в результате печально известных этнических чисток. Предоставление определенного количества мест в парламенте по квоте небольшому числу оставшихся в Армении этнических меньшинств является неудачной попыткой прикрыть этнические чистки и продолжающуюся расовую дискриминацию.

Еще раз подчеркиваем, что мы являемся законными жителями территории под названием Армения и мы имеем абсолютное право вернуться в свои дома. Независимо от характера своих отношений с Азербайджаном, Армения должна безоговорочно создать условия для возвращения жителей, изгнанных с ее территории.

Мы призываем правительство Армении положить конец своей политике незаконного заселения территорий, где проживали азербайджанцы, уничтожения нашего культурного наследия и устранить это беззаконие.

Мы еще раз призываем правительство Армении создать условия для мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, законно проживающих на этой территории и изгнанных оттуда, в рамках механизмов верификации и гарантии и обязательного с юридической точки зрения международного соглашения, а также ответить на наш запрос о диалоге.

Наконец, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что наше требование о мирном возвращении в наши дома не может быть неверно истолковано или представлено как требование, наносящий ущерб территориальной целостности или суверенитету Армении", - говорится в заявлении.