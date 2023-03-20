Азербайджан как ворота к ресурсам Центральной Азии

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Севдималиев

Визит главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли в Казахстан привел к нескольким событиям, которые имеют далеко идущие последствия для ряда государств.

Во время визита было сделано несколько интересных комментариев относительно взгляда Великобритании на будущее Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор.

Британский политик заявил, что его правительство окажет содействие развитию Среднего коридора, а также поддержит диверсификацию экспорта казахстанской нефти другими маршрутами, а именно через Азербайджан.

Учитывая, что вопросы транспорта и энергетики являются одними из приоритетных областей для Казахстана и Азербайджана, визит указывает на будущие изменения, которые ожидают Казахстан и Азербайджан.

Соглашение о добыче редкоземельных минералов

Результатом визита стало подписание нескольких договоров между Великобританией и Казахстаном. Наиболее важным из них является меморандум о добыче редкоземельных минералов. Это критически важное событие для экономики Казахстана и западных стран.

Китай и Россия известны как традиционные лидеры в области добычи редкоземельных минералов. Стимулируя добычу редкоземельных минералов в Казахстане, Великобритания достигает нескольких важнейших целей.

Во-первых, на рынок выйдет новый крупный игрок. Из-за ограниченного характера этих товаров Казахстан сможет претендовать на очень адекватную долю рынка. Это создаст спрос на высококвалифицированную рабочую силу, создаст новые возможности трудоустройства и диверсифицирует промышленный потенциал казахстанской экономики.

Во-вторых, Великобритания и другие западные государства устранят зависимость от традиционных экспортеров, то есть России и Китая. В то время как западные государства пытаются избегать любых сделок с Россией по геополитическим причинам, отношения между Западом и Китаем трудно точно охарактеризовать. Поэтому это создает стимулы для поиска других поставщиков.

Следует отметить, что редкоземельные минералы являются важнейшими компонентами высокотехнологичных военных систем, а также широко используются в аэрокосмической промышленности. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что Запад заинтересован в раскрытии этого потенциала Казахстана.

Это событие также является интересным для Азербайджана, так как оно непосредственно повлияет на привлекательность и значимость Среднего коридора.

Средний коридор

Геополитическая неопределенность привела к значительным преобразованиям в области транспорта и логистики. Невозможность использования установленных маршрутов привела к острой необходимости поиска ранее неисследованных или недостаточно используемых возможностей для обеспечения бесперебойной торговли. В конце концов, международная торговля была движущей силой глобального экономического процветания на протяжении десятилетий, и это жизненно важно для сохранения торговых отношений между странами из-за глобализированного характера современной экономики. Учитывая серьезные нарушения в цепочках поставок после пандемии COVID-19, сохранение торговых маршрутов становится насущной проблемой для каждой из мировых экономик, поскольку потенциальные социально-экономические последствия могут стать разрушительными.

Существует три потенциальных маршрута, соединяющих западную и восточную экономики: один через Россию, другой через Иран, и третий маршрут - по Каспийскому морю из Азербайджана в Казахстан. Западные экономики не видят возможности перемещать товары и услуги по первым двум маршрутам, в основном, из-за геополитических соображений.

В этой ситуации единственным оставшимся возможным маршрутом является Средний коридор. Визит Клеверли был направлен на содействие дальнейшему развитию маршрута, поскольку министр пообещал поддержку Великобритании в этом направлении.

Поддержка Великобритании означает несколько вещей. Во-первых, нет ни желания, ни возможности восстанавливать существующие торговые пути. Это понятно, учитывая, что нет никаких признаков, указывающих на улучшение глобального политического климата. Во-вторых, Великобритания по-прежнему стремится изучить новые возможности, а это означает, что существует значительный уровень веры в долгосрочный потенциал Среднего коридора. В-третьих, страна рассматривает Азербайджан и Казахстан как заслуживающих доверия партнеров, которые могут гарантировать маршруту безопасность и стабильность .

Тот факт, что Великобритания выразила свою поддержку и заинтересованность в оказании содействия Казахстану в развитии Среднего коридора, является значительным шагом вперед для успеха маршрута. Это событие указывает на то, что существует рынок для данной транспортной архитектуры, которая создавалась в течение многих лет, и можно ожидать, что другие страны последуют этому примеру.

Диверсификация маршрутов экспорта казахстанской нефти как возможность для более широкого сотрудничества с Азербайджаном

Другой темой обсуждения между Клеверли и высокопоставленными казахстанскими чиновниками были вопросы экспорта нефти и газа. Это еще один вопрос, который вызывает у Казахстана некоторое беспокойство. Высокий уровень зависимости от одного маршрута экспорта нефти создает значительные риски для Казахстана, поскольку у центральноазиатской страны нет "плана Б" в форс-мажорной ситуации. Подумайте об этом так, как рассматривал бы этот вопрос инвестиционный аналитик. Одна из первых вещей, которой учатся эти специалисты, - это "никогда не класть все яйца в одну корзину", то есть всегда диверсифицировать риски, чтобы иметь в наличии другие варианты. Рассмотрение вопроса с этой точки зрения иллюстрирует преимущества, которые Азербайджан может предложить Казахстану в контексте этого вопроса.

В течение многих лет существовало серьезное заблуждение, что Баку и Астана являются конкурентами в области экспорта энергии и природных ресурсов. В конце концов, эту точку зрения нельзя осуждать, поскольку это кажется интуитивным предположением. Однако это неправильный подход, поскольку возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в нефтегазовом секторе существуют, и они перевешивают выгоды от следования по пути соперничества.

Для Казахстана Азербайджан может служить безопасным и надежным пунктом транзита нефти, что обеспечит дополнительный уровень надежности в случае, если другие экспортные маршруты станут недоступны по техническим или иным причинам.

Казахстан уже начал изучать возможности, предоставляемые азербайджанской транзитной инфраструктурой, отправив первую партию нефти, эквивалентную 6,900 тоннам сырой нефти, из порта Актау в Баку. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ранее заявил, что Казахстан будет поставлять 1,5 миллиона тонн нефти через Азербайджан.

Существуют и другие возможности для энергетического сотрудничества между государствами Центральной Азии, включая Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. Вышеупомянутая возможность является потенциальным фактором, изменяющим правила игры для стран Центральной Азии, который следует использовать.

Заключительные соображения по поводу визита и его актуальности

Визит главы МИД Великобритании в Казахстан предоставляет возможности для рассмотрения будущего региона и возможных преобразований. Визит Клеверли и комментарии, сделанные в ходе дискуссий с казахстанским официозом, указывают на желание политического истеблишмента Великобритании видеть более высокий уровень сотрудничества и интеграции между Казахстаном и Азербайджаном, поскольку это элемент, необходимый для успеха Среднего коридора.

С точки зрения интеграции, одним из ключевых изменений, которых необходимо достичь между Азербайджаном и Казахстаном, является гармонизация таможенных процедур и законодательства, что значительно сократит время транзита товаров.

Кроме того, тот факт, что Великобритания выразила свою поддержку энергетическому сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном, является еще одним ценным событием для Астаны и Баку. Кроме того, от этого выиграют европейские партнеры обеих стран, так как повысится надежность поставок.

Визит Клеверли был очень важным событием как для Казахстана, так и для Азербайджана. Хотя визит также был направлен на улучшение двусторонних отношений, он создал дополнительные возможности для системного сотрудничества между Астаной и Баку. Учитывая историю партнерских отношений между странами, существует высокая вероятность того, что обе страны воспользуются этим импульсом для укрепления своих отношений в транспортном и энергетическом секторах.