Глашатай войны: Арарат Мирзоян обнажил план Армении

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня ряд откровенно провокационных заявлений сделал глава МИД РА Арарат Мирзоян, который в прямом смысле слова на своей шкуре ощутил последствия прежних провокаций со стороны руководства РА. Напомню, что именно Мирзоян был избит, получив сотрясение мозга, толпой негодующих граждан РА, ворвавшихся в здание НС Армении после сообщения о том, что премьер-министр этой страны Никол Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Это был акт капитуляции РА в 44-дневной войне, которую именно Пашинян спровоцировал своими заявлениями и действиями.

Истеричные выкрики Пашиняна про то, что "Карабах - это Армения и точка", поставили крест на переговорном процессе, сделали его бессмысленным. В итоге армянская армия была разгромлена, понесла невосполнимые потери, а Азербайджан вернул себе земли, равные территории Ливана. Это то, о чем, судя по всему, стал забывать Мирзоян, делающий новые, бессмысленные и лживые заявления, которые также существенно увеличивают риск войны.

Дело в том, что в реальности Армения прилагает усилия не к миру, а к новой войне. Вот и теперешние речи Мирзояна - часть такого рода подготовки. Он что-то пролепетал про "агрессивную риторику Азербайджана", что является чушью. В том числе и потому, что до сих пор на территории Карабахского экономического района Азербайджана незаконно, не имея паспортов и удостоверений личностей Азербайджана и не признавая наших законов, проживают десятки тысяч армян.

Одного этого факта достаточно, чтобы доказать нелепость любых заявлений с армянской стороны с попыткой осуждения Азербайджана. Тот факт, что на территории нашей страны, в Карабахском экономическом районе, проживает столь большое число армян - это и есть демонстрация готовности официального Баку к миру. В Армении нет мест компактного проживания не только десятков тысяч, но даже сотен азербайджанцев.

Далее Мирзоян сморозил чушь про "продолжающиеся военные провокации против НК". По сути, он соврал в одном коротком предложении два раза. Потому, что нет никакой НК, а есть Карабахский экономический район Азербайджана. И Армения признала это по итогам пражской и сочинской встреч. Кстати, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указывал на это армянской стороне. Но Мирзоян продолжает изображать невменяемость.

Потому, что в реальности Азербайджан не может осуществлять военные провокации против ... самого себя. А вот Армения это делает и есть куча доказательств того, как из РА в Ханкенди завозятся оружие, мины, роются окопы, траншеи. О том, что именно армянская власть ведет подготовку к новой войне, давеча заявил депутат НС РА от блока "Армения" Андраник Теванян.

"Пока Никол Пашинян находится у власти в Армении, РА каждый день придется сталкиваться с угрозой эскалации, независимо от того, есть миротворцы или нет, есть наблюдатели ЕС или нет. Его политика - политика, которая приносит войну. Они - партия войны и поражения", - утверждает он. И напоминает, что есть две конкурирующие платформы, логика вашингтонской платформы заключается в том, что Карабах должен быть в составе Азербайджана, логика московской платформы - оставить этот вопрос на будущее.

"Нам выгодна московская платформа, но Никол Пашинян уничтожил данную платформу", - заявил Теванян. Наконец, он же напомнил, что в Праге Никол Пашинян признал, что Карабах должен быть в составе Азербайджана. В Праге отредактировали заявление от 9 ноября, в котором Лачинская дорога имела статус. Этот статус уничтожен", - подчеркивает Теванян. Как видим, ложь главы МИД РА легко разоблачают даже в Армении.

Тем нелепее звучит утверждение Мирзояна о том, что "нет ни одного пункта заявления от 9 ноября, который бы Азербайджан не нарушал". В реальности это Армения не выполнила практически все пункты этого заявления. Причем, по сути, это недавно признал сам Никол Пашинян, когда попытался "оправдать" существование "армии обороны" карабахских сепаратистов.

Вынуждены ткнуть Мирзояна лицом в трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, в котором есть есть пункт, где четко указано, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Армения этот пункт не соблюдает. И не только этот. Она отказывается гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Проще говоря, РА отказывается открывать Зангезурский коридор. При этом, Армения все еще уклоняется от предоставления информации о судьбе без вести пропавших в ходе Первой карабахской войны азербайджанцев. А это - свыше 4.000 человек. В результате минного террора с армянской стороны до сих пор гибнут мирные граждане Азербайджана. Причем, многие мины с армянской стороны были заложены после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года.

Наконец, официальный Ереван, а также подпевающие ему лидеры карабахских сепаратистов заявляют о существующем исключительно в их воспаленном сознании "арцахе", который якобы никогда не войдет в состав Азербайджана. Все это в совокупности говорит о том, что в реальности Армения не хочет мира. Она рассчитывает устроить военную провокацию, вынудив Азербайджан на мощный ответ, после чего официальный Ереван рассчитывает на заступничество своих покровителей. План этот примитивен. Но Азербайджан готов к любому развитию ситуации, последствия за которую лежат исключительно на армянской стороне.