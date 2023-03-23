Россия призывает к возобновлению переговоров по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала сегодня глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

По ее словам, вызывает обеспокоенность нарастание враждебной риторики, увеличение числа инцидентов в Карабахе.

"Мы исходим из того, что альтернативы мирному процессу нет. Мы призываем стороны к возобновлению переговоров по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, подготовку мирного договора, проведение встреч общественников, парламентариев и т.д.", - сказала она.