Сила права и право силы на стороне Азербайджана: напоминание Армении и ее покровителям

Автор: Акпер Гасанов

Сила права должно подкрепляться правом силы. Таковы, как ни крути, реалии мировой политики. В противном случае, если слабо государство, в отношении которого совершены преступления, то торжества справедливости ждать не стоит. Те, кто совершил преступления будут нагло и цинично игнорировать призывы и даже документы с требованиями следовать букве и духу международного права.

Азербайджан все это видел на протяжении почти тридцати лет. Армения держала под оккупацией 20% территорий нашей страны. Она осуществила этническую чистку, она осуществила экоцид и урбицид. Она разрушила тысячи объектов культурного наследия Азербайджана, мечети, школы. Она варварски грабила наши природные ресурсы. И она не собиралась менять свою политику.

Армения игнорировала резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Игнорировала, несмотря на многократные призывы официального Баку уважать территориальную целостность Азербайджана и следовать резолюциям ООН. В итоге, видя игнорирование таких призывов, Азербайджан вынужден был воспользоваться 51 статьей Устава ООН и восстанавливать свою территориальную целостность самостоятельно.

В итоге, в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был поставить свою подпись под трехсторонним заявлением. Иначе он поступить просто не мог. Армянская армия к тому времени была практически полностью разгромлена, опираться Пашиняну было не на что. Казалось бы, после такого военно-политического фиаско в Ереване поймут бесполезность, бессмысленность провокаций в отношении Азербайджана.

Но нет. На протяжении всего того времени, что минуло с момента подписания трехстороннего заявления, руководство РА и поддерживаемые ими остатки карабахских сепаратистов осуществляли провокацию за провокацией. Руководство РМК, временно дислоцированного на нашей территории, решило поддерживать эти провокационные действия.

Азербайджан не раз и не два раза предупреждал всех их, что все видит- включая перевозку оружия из РА в Ханкенди и рытье оборонительных сооружений. В Баку предупредили и о том, что видят игнорирование пункта трехстороннего заявления, согласно которому все армянские незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены. В РА, Ханкенди в руководстве РМК предпочли позу страуса, засунув голову в песок.

Азербайджан вынужден был еще раз доказывать, что помимо силы права есть еще и право силы. В итоге в субботу, 25 марта, Минобороны Азербайджана заявило, что, учитывая сложившуюся ситуацию, подразделениями азербайджанской армии были проведены необходимые локальные контрольные меры в целях предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также пресечения нагнетания обстановки путем перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий.

Мы уже увидели, что Минобороны России "констатировало нарушение Азербайджаном трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года". Сразу замечу, что МО РФ, в глазах мирового сообщества, является структурой, виновной в совершении огромного количества чудовищных преступлений против Украины и ее мирного населения. Поэтому, в целом, их любые заявления не имеют реального веса.

Тем более, что МО РФ не в состоянии заставить руководство РМК добиться разоружения армянских незаконных вооруженных формирований. Наоборот, руководство РМК соучаствовало в грабеже природных богатств Азербайджана в Карабахском экономическом районе нашей страны. С его же согласия из РА в Ханкенди шло оружие. Так что, уж кому-кому, а МО РФ лучше помалкивать.

Что до армянской стороны, то история многократно доказывала, сколь печальными бывают надежды на заступничество их покровителей. Никто не вправе вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Наша страна сама будет решать, как устранять последствия очередных провокаций с армянской стороны. Руководствуясь при этом не только силой права, но и правом силы. Потому, что иного языка армянская сторона просто не понимает.