Армения - предатель России. Пашинян оскорбил Путина

Армения завершает процедуру присоединения к Международному уголовному суду: Конституционный суд страны признал обязательства, закрепленные Римским статутом, соответствующими основному закону республики. К тому самому, напомним, Международному уголовному суду, который несколько дней назад выдал ордер на арест Владимира Путина. Безусловно, нож в спину союзника. В Москве, естественно, отреагировали крайне негативно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, разъяснила ли Армения свою позицию по вопросу возможного ареста Путина по запросу МУС в случае его визита в республику, заявил, что "будем обсуждать". Ответил коротко, без лишних слов, поэтому можно предположить, что пощечина Еревану будет сильной, даже с размаху. Особенно учитывая, что недоумение по антироссийскому шагу Армении выражают все - эксперты, политики, общественные деятели. Если суммировать, - "Ереван ведет себя, мягко говоря, не по-дружески".

Российский политолог Аркадий Дубнов, анализируя последние враждебные действия РА по отношению к РФ, написал на своей странице в Facebook, что в конце концов, оскорбленный решением Еревана Кремль возьмёт и объявит союзную Армению недружественным государством.

"Даже в высшей степени теоретическая возможность ареста Путина в Армении после признания Ереваном, пусть и задним числом, статута МУС, до крайности может обострить российско-армянские отношения. В любом случае, сенсационное решение Армении ещё больше скандализирует дискурс мировой повестки дня. Южная Африка, Германия, США всерьёз обсуждают, будет ли Путин арестован, если там появится. Теперь к ним добавилась Армения", - отметил политолог.

По его словам, Ереван уже давно готовился принять статут МУС, но если бы КС рассмотрел этот вопрос до 17 марта, когда МУС выдал ордер, никто бы и внимания на это не обратил: "Другое дело сейчас, когда вторым пунктом мировой повестки дня после Украины стал вопрос, куда может, а куда не может поехать российский президент... И вот, нужно же было Еревану так забавно обратить на себя мировое внимание столь изощренно случайным попаданием в эту самую повестку".

В свою очередь директор Института политических исследований Сергей Марков подчеркивает, что "формально у них (армянских властей - ред.) все шло все по бюрократической процедуре, но если бы они были союзниками России, то после решения Международного уголовного суда в отношении президента России скорректировали бы эту процедуру и отодвинули процесс признания Римского статута.

"Но они не захотели это сделать. Хотя прекрасно понимали, что это оскорбительно для Путина и для России, что это представляет собой явный знак того, что Армения не союзник, а предатель России. И с этой точки зрения, такой выбор не случаен. Что, они не догадывались, как это будет воспринято? Догадывались. Что, у них какая-то спешка чрезмерная? Они больше 20 лет не торопились присоединяться к Международному уголовному суду, а сейчас им это почему-то позарез понадобилось", - удивлен эксперт.

На что расчитывает Ереван?

По мнению Маркова, Все достаточно просто - "Дело в том, что через два с половиной года заканчивается действие нынешнего соглашения по Карабаху. Через два с половиной года, если все будет идти, как сейчас идет, российские миротворцы уйдут, и туда вступит армия Азербайджана. Армения этого не хочет. Как показала Вторая Карабахская война, армия Армении существенно слабее армии Азербайджана. Поэтому они хотят, чтобы за них воевал кто-то другой - военным или политическим образом. Поскольку Россия воевать не хочет, Россия предпочитает быть нейтральной, они хотят заменить Россию НАТО, США, Францией".

Поэтому очевидно, что присоединение к МУС - это реверанс в сторону Запада.

"То, как это было сделано, - это намеренное оскорбление Путина и России. Пашинян как бы говорит Вашингтону и Парижу - главные отношения у него с США и с Францией: я ваш, я Мальчиш-Плохиш, я предатель Путина и России, возьмите меня к себе.

И это далеко не первый подобный жест. Они, например, предложили сделать миссию наблюдателей на азербайджано-армянской границе. ОДКБ сказала: ну, давайте. Нет, они торпедировали решение ОДКБ. Сказали: давайте лучше сделаем миссию Евросоюза.

Хорошо известно также, что когда Путин приезжал туда, в Армению, там устраивали митинги против него. Причем делали это политики, связанные с Пашиняном, из правящей партии, вовсе не оппозиционеры", - подчеркнул Марков в интервью "Московскому Комсомольцу".

Директор Института политических исследований также напомнил, что согласно социологии, самой дружественной страной население Армении считает Францию: "Россия на втором месте, на третьем, кажется, США. Что они хотят? Хотят, грубо говоря, чтобы они сидели, курили, пили коньяк, а русские Вани и Пети умирали за них, воюя с азербайджанцами. Вот в чем их план. Но мы, конечно же, по этому плану не пойдем. И Путин, и абсолютное большинство граждан России считают, что мы должны быть нейтральными в этом конфликте. Поэтому нас будут стараться постепенно оттуда выталкивать".

Между тем, глава фонда "Право и порядок", подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников заявил "Аргументам и Фактам", что решение Конституционного суда Армении является элементом шантажа Москвы.

"Запад купил Никола Пашиняна, как политического деятеля, и он выполняет то, что ему говорят кураторы на Западе. Пашинян сформировал правительство и другие органы власти, которые фактически обслуживают интересы Европейского сообщества и госдепа США. С помощью признания решения МУС Пашинян с одной стороны действует в угоду Западу, с другой - шантажирует Россию, чтобы выбить себе дополнительные экономические преференции и преимущество в переговорах с Баку", - отмечает Иванников.

Эксперт напомнил, что в 1918 году армянская государственность буквально висела на волоске: "У Армении не было ни средств для обеспечения граждан, ни финансов, ни какого-либо государственного имущества. Армения сохранилась только благодаря защите со стороны русской добровольческой армии Антона Деникина, а затем тогда еще молодого и неокрепшего советского правительства", - добавил кандидат исторических наук.