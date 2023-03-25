Армения перешла "красную линию": ответ из России не заставит себя ждать

Автор: Акпер Гасанов

Конституционный суд Армении счел обязательства, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС), соответствующими конституции страны.

Об этом говорится в решении КС Армении. Из решения можно понять, что если президент РФ Владимир Путин посетит Армению, то может быть арестован и передан Гаагскому трибуналу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, разъяснила ли Армения свою позицию по вопросу возможного ареста Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда в случае его визита в республику.

"Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами", - передает телеграм-канал "Подъем" слова Пескова. Ясное дело, что наивно было ждать иного ответа.

Другое дело, что вновь стало очевидно - вечер в российско-армянских отношениях давно перестал быть томным. Началось все практически с того самого момента, как в РА, в результате так называемой "шашлычной революции", к власти пришел "парень в бейсбольной кепке", обещавший такие чудеса, о которых даже в сказках, анекдотах и застольных беседах не рассказывают. В РФ Никола Пашиняна окрестили "соросенком" и он, надо отдать ему должное, раз за разом доказывал обоснованность такого рода обвинений в свой адрес.

Собственно, еще будучи оппозиционером, он ратовал за вывод с территории Армении российской военной базы, за выход Еревана из всех союзов, где есть Россия. Да и в ходе "шашлычной революции" все прекрасно видели, как сторонники Пашиняна из числа нынешних руковолителей этой страны гордо шествовали на антироссийских митингах, держа плакаты с оскорблениями в адрес РФ и ее политического руководства.

Поэтому не удивительно, что едва придя к власти, Пашинян и его команда возбудили уголовное дело против Юрия Хачатурова, кготорый на тот момент был генсеком ОДКБ. Ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по факту его действий на посту командующего частями ереванского гарнизона 1-2 марта 2008 года, когда были подавлены выступления оппозиции во главе с Левоном Тер-Петросяном, обвинившей власти в подтасовке результатов президентских выборов 19 февраля 2008 года.

В ОДКБ в целом, но особенно в России, просто ахнули от таких армянских выкрутасов. Уже тогда стало совершенно ясно, что Пашинян решил взять на вооружение курс, по смыслу своему совпадающий со словами известной песенки "прошла любовь, завяли помидоры, сандали жмут и нам не по пути". В общем, решил Никол Воваевич, что пришло время для переориентации Еревана с Москвы на Запад.

Во имя успеха данной концессии он даже Форум франкофонии в Ереване провел, где щеголял носками цвета флага своей страны, наряду с гостями мероприятия. Но, что особо важно подчеркнуть, заигрывая с Западом, Пашинян старался и от России получать все прежние ништяки. Все вежливые напоминания ему о том, что невозможно и рыбку съесть, и уберечься от неприятностей, не воспринимались армянским премьер-министром.

Собственно, в июле 2020 года именно Пашинян спровоцировал обострение в товузском направлении армяно-азербайджанской границы. Таким образом он планировал вынудить РФ и ОДКБ вовлечься в армяно-азербайджанский конфликт. Ясное дело, что затея эта провалилась. А 27 сентября 2020 года началась 44-дневная война, в ходе которой Пашинян ежедневно и по несколько раз названивал в Кремль.

Последовавший оттуда резонный ответ, согласно которому Россия признает территориальную целостность Азербайджана, а война шла именно там, на нашей территории, в Армении восприняли с ужасом. С подачи власти начался новый виток антироссийской истерии. Таким образом Пашинян и его команда пытались свалить личную вину в провоцировании 44-дневной войны, а также в поражении в ней на.. Россию.

Причем, заявления такого рода озвучивались представителями армянской власти открыто. И снова, в привычной для армянской политики хитровыделаной манере, руководство этой страны так и не решилось на выход из ТС, ЕАЭС и ОДКБ. Наоборот, дошло до комичного утверждения Пашиняна, что "ОДКБ может выйти из Армении". Ну, практически, как утверждение, что "планета Земля может покинуть Армению".

В общем, лавировал Пашинян, лавировал и, кажется, перехитрил самого себя. То, что Армения, премьер-министр которой открыто заявляет о том, что Россия является гарантом ее безопасности, по сути угрожает президенту России арестом, это уже переход всех "красных линий". Причем, крайне примитивный. Совершенно очевидно, что данный шаг был сделан армянской стороной по указке западных кураторов.

Но в том-то и дело, что даже в США признают реальную бесполезность решения МУС.

"Ничего не произойдет. Я считаю, и так было на протяжении многих лет, что МУС в основе своей нелегитимен. Это не то, с кем США должны сотрудничать. МУС нелегитимен, потому что это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для ее сдерживания. И это очень опасный институт. И я думаю, что поведение МУС в данный момент потенциально угрожает дипломатическому решению в Украине. Если вы хотите, чтобы переговоры состоялись, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина делает это более вероятным или менее вероятным?", - заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Да, тот самый, которого ну никак нельзя обвинить в сентиментальном отношении к РФ. И тут не грех вспомнить, что Вашингтон подписал Римский статут еще в 2000-м, однако, не ратифицировал, а спустя два года Джордж Буш - младший и вовсе отозвал подпись. В 2002-м именно Болтон подписал ноту, в которой генерального секретаря ООН уведомляли о намерении США не присоединяться к Римскому статуту, учредившему МУС. Так что, в практической плоскости, решение МУС ничего не изменит. Другое дело, что в России окончательно увидели, что из себя представляет нынешняя армянская власть. И ответ, уверен, будет. Никол Пашинян и рыбки не съест и почувствует, насколько мучительно больно , оказывается, переходить "красные линии".