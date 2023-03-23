Фатальная ошибка режима мулл: Иран угрожает войной Азербайджану

Автор: Акпер Гасанов

"У Азербайджана протяженная граница с Ираном, которую нужно защищать", - об этом накануне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушания в комитете Сената по международным отношениям, аргументируя приостановку действия 907-й статьи и предоставления США военной помощи Азербайджану.

Это заявление, которое доказывает понимание важности Азербайджана в США, стало плохой новостью как для Армении, так и для Ирана.

Причем возможно, что для Ирана в гораздо большей степени. Потому, что Армения всего лишь мечтает воспользоваться плодами войны, которой Иран грозит Азербайджану. Да, именно так - Иран угрожает Азербайджану войной. Делается это посредством месседжей, которые демонстрируются на телеграмм-каналах, финансируемых КСИР.

Их сюжеты полны провокационной и воинственной риторики в адрес Азербайджана и даже Турции. Там есть и графические картинки, в которых над Аразом пролетают беспилотники "Шахед-136" в сторону Баку. То есть, имеет место совершенно конкретная угроза в адрес нашей страны. Озвучена она, повторюсь, не независимыми СМИ, таких в Иране просто нет, а телеграм-каналами, которые финансируются КСИР. Да, тот самый, что признан со стороны США террористической организацией.

Кстати, в Иране существует несколько радио и телепрограмм для КСИР. Действует широковещательная радиостанция "Радьйо-йе селах" ("Радио корпуса"), которая ведёт передачи не только на личный состав КСИР и население Ирана, но и на зарубежные страны. Издаются более десяти многотиражных газет и журналов, в том числе "Пасдар-э эслам" ("Страж ислама"), "Пейам-э энкелаб" ("Вестник революции") и другие. Выпускается также большое количество пропагандистских брошюр религиозно-политического содержания, в том числе часть материалов издается на иностранных языках (английском, арабском) для зарубежного читателя. Широко используется наглядная агитация.

Откуда у КСИР деньги на все это? Дело в том, что по разным оценкам, КСИР и связанные с ним компании контролируют от трети до половины экономики Ирана. Причем, есть у КСИР и огромные доходы от наркотрафика. И, по имеющимся у нас данным, КСИР создал склад для хранения и транзита наркотиков в Джебраильском районе Азербайджана в период армянской оккупации этих территорий. В течение многих лет именно на этот склад привозили наркотики члены международного наркотрафика.

За счет этих прибылей режим мулл старался частично покрыть покрыть потребности, которые Иран не мог удовлетворить из-за международных санкций. Ведь, помимо наркотиков, контрабандисты поставляли нелегальное оружие клиентам в других странах. После 44-дневной войны КСИР лишился возможности осуществлять противозаконную деятельность. Как результат у Ирана начались проблемы с предоставлением финансовой помощи и оружия своим прокси, что и является одной из причин враждебности по отношению к Азербайджану.

Эта же история объясняет нынешние, теплые ирано-армянские отношения.

"Вы знаете, что особенно в последние дни МИД посредством и своих заявлений представляет ситуацию, которая сложилась в регионе, а также попытки провокационных действий Азербайджана, которые направлены на дальнейшую дестабилизацию ситуации на Южном Кавказе, незаконную "блокаду" Лачинского коридора. И все это было подробно представлено нашим иранским коллегам", - заявил давеча заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян.

Перед нами всего лишь очередной пример координации анти-азербайджанских действий между Ираном и Арменией. Все это видят и в США. Еще раз подчеркну, что Иран входит в американский список стран, поддерживающих терроризм на государственном уровне. Еще в феврале 2017 года Джеймс Мэттис, который тогда возглавлял Пентагон, заявил, что Иран - крупнейший в мире спонсор терроризма.

Это обстоятельство накладывает соответствующий отпечаток и на характер азербайджано-американских отношений. Достаточно вспомнить, что сказала в свое время теперь уже экс-помощница американского госсекретаря по делам Европы и Азии Карен Донфрид. В ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США. Тогда, отвечая на вопросы сенаторов относительно 907-й поправки к Акту в поддержку свободы, она заявила, что помощь Азербайджану отвечает интересам национальной безопасности США.

По ее словам, помощь Азербайджану предназначена для обеспечения безопасности границ, "что дало значительные результаты в противодействии транснациональным угрозам со стороны Ирана и нарушило маршруты контрабанды на Южный Кавказ, в Россию и Европу".

Как видим, эти ее слова ничем не отличаются от заявления, сделанного госсекретарем США Энтони Блинкеном. В итоге, есть большая вероятность того, что в США увеличится число сторонников предоставления Азербайджану Himars, Patriot и другого современного западного оружия. Впрочем и имеющегося хватит, чтобы отрезвить горячие головы в Иране.