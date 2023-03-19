Ирано-армянский тандем в действии: Азербайджан принял вызов

Автор: Акпер Гасанов

Армения воспрепятствовала, по указанию Ирана, принятию в ОБСЕ заявления с осуждением террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране. На протяжении почти двухмесячных обсуждений армянская сторона чинила всяческие препятствия и помешала принять заявление, в котором осуждается гнусное нападение на посольство, были бы выражены соболезнования семьям жертв теракта и подчеркивается важность проведения тщательного расследования в целях обеспечения справедливости.

Кого-то удивляет такая новость? Если да, то это странно. Потому, что совершенно очевидно, что существует анти-азербайджанский тандем Армения-Иран. Он существовал все годы, пока длилась оккупация наших земель со стороны РА. Просто тогда в Тегеране отрицали очевидное и заявляли о готовности приложить усилия для торжества справедливости, об уважении к территориальной целостности нашей страны.

Это была циничная и гнусная ложь. В реальности правящий в Иране муллократический режим был рад существовавшему тогда статусу-кво. Который, в том числе, позволял использовать "мертвую зону" оккупированных территорий Азербайджана для наркотрафика. На вырученные таким путем огромные средства, муллократический режим финансировал репрессивный аппарат, который сейчас жесточайшим образом подавляет мирные протесты в разных городах этой страны.

А еще, благодаря этим средствам финансировались различные группировки вне Ирана, которые осуществляют террористическую деятельность. Стоит ли напоминать, что и КСИР считают террористической организацией в США, Израиле, Саудовской Аравии и Бахрейне? А стоит ли подробно напоминать о том, что Иран участвовал в грабеже всего чего только можно на азербайджанских территориях в период их оккупации со стороны Армении? Вряд ли.

Все настолько очевидно и беспорно, что не стоит даже очередного напоминания. Достаточно лишь уточнения, что именно поэтому в Иране были очень обеспокоены победой Азербайджана в 44-дневной войне. "Лавочка" прикрылась. Плюс, в самом Иране существенно выросло самосознание у азербайджанцев. Да, наши соотечественники, которые проживают в Иране, восприняли победу Азербайджана в 44-дневной войне с огромной радостью.

Они убедились в преимуществах светского государства, восприняли Азербайджан, как пример для подражания в плане построения экономически сильного, уважаемого в мире, пользующегося большим авторитетом государства, обладающего могучей армией. Естественно, что такое развитие ситуации не могло устраивать муллократический режим.

В итоге, после окончания 44-дневной войны мы увидели существенный рост провокаций с иранской стороны в отношении Азербайджана. Они были разными, от информационной кампании против нашей страны до "бряцания оружием" у наших границ. А теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране- всего лишь высшая точка этого действа.

Мы все помним, что до сих пор духовное и политическое руководство Ирана не принесло своих извинений. Оно лишь изображает "готовность помочь в расследовании случившегося". Это примитивная ложь и манипуляция. Ровно также Иран ведет себя и в отношении Украины. Вот, к примеру, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем заявил о готовности Ирана "помочь в достижении мира в Украине" во время своего предстоящего визита в Москву в марте.

Одного этого предложения хватит, чтобы понять, что у иранского дипломата галлюцинации. Но на том все не закончилось. Он заявил, что "Иран всегда поддерживал мир, а не войну". А еще он призвал Запад побудить Киев прекратить выдвигать "безосновательные обвинения" в адрес Тегерана и начать "официальные переговоры". Вот так, донельзя орально и лживо поступает Иран.

А тем временем, в ночь на 18 марта Украина подверглась атаке 16 дронами Shahed, 11 из которых сбила система ПВО. Вот вам и "поддержка мира, а не войны" со стороны муллократического режима. Который, как видим, имеет огромное влияние на Армению. Настолько огромное, что официальный Ереван готов выполнять любые приказы от своих покровителей из Ирана. В поведении армянской стороны нет ничего нового. Там всегда играли роль послушных слуг. Менялись только хозяева Армении. Азербайджан все это видит и готов справиться и с РА и с ее новыми и старыми хозяевами.