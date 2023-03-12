Ирано-армянский тандем готовит провокацию: враг будет уничтожен

Автор: Акпер Гасанов

Как мы ранее уже передавали, 11 марта состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова. Самое главное, о чем говорилось на этом совещании это то, что нашей армией должны быть приняты превентивные меры против вероятных угроз со стороны Армении, которая пытается искусственно создать напряженность в регионе.

Было отмечено, что азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для предотвращения любой провокации. А в том, что такого рода провокации с армянской стороны будут, я даже не сомневаюсь. В этой связи напомню, что в письме министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованном генеральному секретарю ООН, в связи с решением Международного суда по судебным делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, четко указывается, что Армения не ликвидировала такие военизированные группировки, как ВоМа и ПОГА.

Одного этого факта достаточно, чтобы констатировать наличие предпосылок для осуществления армянской стороной новых провокаций. При этом я вовсе не исключаю, что в будущем они будут будут осуществлены при соучастии Ирана. Как сообщает турецкое издание Türkiye, к маю Тегеран планирует перебросить в Карабах отряд численностью 4 тысячи человек, состоящий из Корпуса стражей исламской революции и шиитских ополченцев.

Издание пишет, что правительство Ирана, провозгласившее безопасность Армении главным приоритетом, строит планы по превращению Карабаха в Сирию. Повестка дня Тегерана состоит в том, чтобы к маю 2023 года перебросить в Карабах отряд КСИР и шиитских ополченцев численностью 4 тысячи человек. С этой целью в феврале прошлого года командующий силами "Аль-Кудс" Исмаил Кани посетил Ирак и Сирию. Иранский генерал поручил командирам шиитских группировок таким, как Асаеб Ахлюл Хак, Движение ан-Нюсеба и Хизбалла на горячих фронтах подготовить 4 тысячи элитных боевиков для создания обученного и имеющего боевой опыт спецназа.

В этот план входит также и РПК: Иран планирует перебросить в Карабах езиди курдов, проживающих в Западном Азербайджане, Ираке и Сирии. Такое развитие событий меня лично нисколько не удивляет. Иран давно уже доказал, что является государством, проводящим откровенно враждебную политику по отношению к Азербайджану. И теракт в посольстве нашей страны в Тебризе- пик этой политики режима мулл.

Этот режим не скрывает своей дружбы с Арменией, своего недовольства итогами 44-дневной войны. В ходе которой было зафиксировано немало фактов отправки из Ирана в Армению и к карабахским сепаратистам горюче-смазочных материалов и оружия. Помним мы и о том, что из себя представлял иранский план карабахского урегулирования, с которым в ходе 44-дневной войны выступил официальный Тегеран. Он, на минуточку, не включал возврат под контроль Азербайджана Шуши и Гадрута!

И все это, не годами а десятилетиями, сопровождалось лживыми утверждениями Ирана о признании территориальной целостности Азербайджана. В Иране не скрывали ранее и сейчас не скрывают недовольства глубокими, тесными отношениями Азербайджана с Турцией и Израилем. А открытие посольства Азербайджана в Израиле в Иране и вовсе восприняли, как угрозу себе. Хотя, в реальности сам Иран всячески развивал и продолжает развивать отношения с Арменией.

Вот и сейчас мы вынуждены констатировать, что описанный изданием Türkiye план вполне реалистичен. Отправка через Армению в Карабахский экономический район, по сути, бригады иранских военнослужащих технически возможна. Оружие они получат у карабахских сепаратистов. Увы, процесс их разоружения так и не был не только завершен, но и толком начат. В чем конкретная вина руководства РМК.

Оно, как мы не раз доказывали, содействует планам армянских реваншистов, карабахских сепаратистов, осуществляющих провокации против Азербайджана. Плюс, мы видели тесную координацию действий между Россией и Ираном в войне, что ведется на территории Украины. В этой связи напомню про интервью, которое Al Arabiya дал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он заявил, что Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд. Киев будет добиваться рассмотрения в суде вопроса о том, что Иран предоставлял России беспилотники, которые Москва использовала для атак по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. "Мы обеспокоены пособничеством Ирана России в совершении этих военных преступлений. Мы будем добиваться признания причастности Ирана к совершению военных преступлений", - сказал Шмыгаль.

Это было всего лишь очередное доказательство готовности и способности режима мулл экспортировать не только смертоносное оружие, но и своих военнослужащих в те или иные страны мира. В Азербайджане к такому развитию событий готовы. Наша армия имеет опыт блестящих побед на земле. Плюс, азербайджанской авиации и беспилотникам не составит труда уничтожить как засланных из Ирана боевиков, так и примкнувших к ним армянских террористов. Данная задача будет отвечать комплексу превентивных мер против вероятных угроз со стороны Армении, которая пытается, вместе с режимом мулл в Иране, искусственно создать напряженность в регионе, о котором заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.