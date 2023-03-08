"Покушение" на Низами и Гянджу: как на фарси будет "бред сивой кобылы"?

Автор: Акпер Гасанов

Это была очередная, примитивная, но привычная провокация со стороны Ирана. А еще это было очередное доказательство поразительной схожести в "стратегиях" между правящими в Иране муллократами и Арменией, вне зависимости от фамилии и партийной принадлежности ее руководителя. Практика присвоения себе всего азербайджанского роднит Иран и Армению паче чаяния.

Итак, на церемонии открытия "недели Низами Гянджеви" в Тегеране официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани не нашел ничего более "умного", чем завить о том, что якобы Гянджа была "иранским городом", а Низами был "иранским поэтом из персидской знати". По словам Канаани, Гянджеви якобы занимался творчеством под влиянием именно этой страны.

Я, конечно, не Низами, но на моем примере можно ткнуть этого Канаани в лужу физиономией. Ведь я пишу свои статьи на русском языке. Получается, если исходить из "логики" официального представителя МИД Ирана, то я - российский или русский журналист?! Мне уже бежать в АСАН хидмят и менять паспорт и удостоверение личности, вписав туда новые имя и фамилию, к примеру, Васисуалий Лоханкин?! Бред, конечно. Но ничего иного от иранской стороны, увы, ждать не приходится.

При этом, можно напомнить рупорам муллократического режима, что в 2011 году, выступая в Академии наук Азербайджана, Президент Ильхам Алиев заявил, что ни у кого в мире нет сомнений, что Низами - азербайджанский поэт, и что это можно очень легко доказать. Попытки восприятия Низами как неазербайджанского поэта глава нашего государства справедливо связал с тем, что азербайджанская культура настолько богата, что другие народы предпринимают попытки приписать ее себе.

Имеет смысл напомнить иранским фальсификаторам еще кое о чем. Поэт Самед Вургун написал драму "Фархад и Ширин" (1941 год), композитор Фикрет Амиров - симфонию "Памяти Низами" (1947 год), Кара Караев в 1947-1952 годах создал ряд музыкальных работ по мотивам произведений Низами (балет "Семь красавиц" и одноименную сюиту, а также симфоническую поэму "Лейли и Меджнун"), Афрасияб Бадалбейли написал оперу "Низами" (1948 год), в 1982 году вышел в прокат фильм "Низами".

Кроме того, были установлены памятники поэту в Гяндже (1946 год) и Баку (1949 год; автор обоих - Фуад Абдурахманов). В 1985 году в Баку открылась станция метро "Низами Гянджеви" с мозаичными панно, иллюстрирующими поэмы Низами (автор - Микаил Абдуллаев), имя Низами носит центральная улица города. О чем все это говорит? О том, что не может быть двух мнений о том, кем был Низами. Это азербайджанский поэт и мыслитель, который родился в азербайджанской Гяндже.

Укажу более точно, чтобы было понятно даже Насеру Канаани - великий азербайджанский поэт скончался 12 марта 1209 года в Гяндже, на месте его захоронения возведен грандиозный мемориальный комплекс. Есть что-либо подобное в Иране? Нет. Соответственно, все утверждения представителей соседней страны, направленные на "приватизацию" Низами, его культурного наследия, а с ними и Гянджи - это бред сивой кобылы.

Не знаю, как это словосочетание звучит на фарси, но надеюсь, что его смысл объяснят очередному глашатаю иранской лжи. Который решил уподобиться армянским фальсификаторам, любящим утверждать, что Баку - это армянский город. Традиция воровства культурного и исторического наследия Азербайджана - то, что сильно сближает современные Иран и Армению. Впрочем, одно вытекает из другого.

В Азербайджане прекрасно помнят, что официальный Тегеран всячески поддерживал Армению в ходе Первой Карабахской войны, а иранские компании участвовали в грабеже оккупированных территорий нашей страны на протяжении почти трех десятков лет, что длилась эта оккупация.

Да и в ходе 44-дневной войны также было немало фактов отправки из Ирана в Армению и к карабахским сепаратистам горюче-смазочных материалов и оружия.

Помним мы и о том, что из себя представлял иранский план карабахского урегулирования, с которым в ходе 44-дневной войны выступил официальный Тегеран. Он, на минуточку, не включал возврат под контроль Азербайджана Шуши и Гадрута! И все это, не годами а десятилетиями сопровождалось лживыми утверждениями Ирана о признании территориальной целостности Азербайджана.

Да, сильный, процветающий, экономически мощный Азербайджан, являющийся безусловным экономическим и военным лидером Южного Кавказа, - большой вызов для режима мулл в Иране. Он, привыкший топить протесты своих граждан в крови, не может объяснить, почему так получилось, что Азербайджан стал столь мощным государством, имеющим столько друзей в мире, тогда как Иран имеет статус государства-изгоя?! Вот отсюда и произрастают все эти провокации по поводу Низами Гянджеви и Гянджи. Они нелепы еще и потому, что пока еще в составе Ирана находится древний азербайджанский город Тебриз. Впрочем, всему свое время.