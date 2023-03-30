Армянам придется смириться – азербайджанцы вернутся не только в Шушу, но и в Ханкенди

Автор: Лейла Таривердиева

Наших соседей сводит с ума, когда в Баку заговаривают о перспективе возвращения коренного населения в Армению. Такого поворота там явно не ожидали. Армянским политикам и во сне не могло привидеться, что Баку так жестко поставит вопрос возвращения азербайджанских беженцев на земли своих предков и будет очень настойчив. Тридцать пять лет судьба сотен тысяч изгнанных из Армении азербайджанцев никого в мире не волновала, этих людей как бы не существовало вообще, они не упоминались ни в каких документах и, когда на каких-то площадках говорилось о возвращении беженцев, подразумевались исключительно армяне. Армянской стороне очень хочется, чтобы в том же духе продолжалось и дальше. Но...

На 44-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы азербайджанская делегация подняла вопрос об изгнанных из Армении в конце 80-х годов азербайджанцах и необходимости обеспечения их возвращения на родные земли. Эта правда была встречена армянской стороной с истерикой, и представитель Армении Давид Хажакян выступил со встречным заявлением, в котором, как всегда, перевернул все с ног на голову. Не находя как опровергнуть сказанное, он ухватился за 7-й пункт Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, заявив, что а вот Азербайджан зато отказывается возвращать армян в Шушу, Гадрут и другие освобожденные от оккупации районы, хотя обязался. Вместо этого, утверждает Хажакян, Баку выдвигает вопрос об азербайджанцах, "которые в прошлом якобы были перемещены из Армении".

Как мы уже отметили, Армения привыкла, что тема ее азербайджанского населения, подвергшегося тотальной этнической чистке, не представляет для нее угрозы. Теперь ситуация изменилась и противопоставить осязаемой уже перспективе возвращения азербайджанцев Ереван пытается нежизнеспособный нарратив о заселении освобожденных территорий армянами. Между тем, приведенный в качестве аргумента представителем Армении пункт Трехстороннего заявления вовсе не говорит об этом. Более того, армяне должны иметь в виду, что возвращаться азербайджанцы будут не только в Шушу, Лачин и Зангилан, но также в Ханкенди и на другие территории бывшей НКАО, где проживали до конфликта.

Напомним, что 7-й пункт гласит: "Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев".

"Хочу напомнить представителю Армении, что в данном пункте документа речь идет, в первую очередь, о вынужденных переселенцах-азербайджанцах. В результате армянской оккупации азербайджанцы Карабаха подверглись этнической чистке и до сих пор не могут вернуться на свои земли. Для этого должны быть созданы необходимые условия, восстановлена инфраструктура, отстроены дома. Земли должны быть очищены от армянских мин, чтобы туда могли вернуться люди. Что касается армян, то они продолжают жить в зоне временного размещения российского миротворческого контингента и никто не чинит им в этом препятствий. Жертвами этнических чисток были только азербайджанцы, так что речь в 7-м пункте Трехстороннего заявления от 10 ноября идет именно о них".

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Представитель Армении попытался ввести в заблуждение участников заседания, искажая смысл указанного пункта трехсторонних договоренностей, подчеркнул он. И касаются искажения не только 7-го пункта. Армяне и на других международных площадках пытаются своеобразно интерпретировать заявление от 10 ноября, чтобы скрыть факт нарушения его требований самой Арменией. Цель вполне конкретна - обосновать собственное нежелание следовать пунктам документа. Выбранная тактика носит наступательный характер и ставит задачу обелить себя и создать негативный нарратив касательно Азербайджана, считает Гянджалиев.

По его словам, Армения сама не выполнила основополагающих пунктов подписанного документа и по части вывода вооруженных армянских формирований, и по открытию коммуникаций. В зоне РМК через два с половиной года после войны продолжают действовать вооруженные группировки численностью 10 тысяч человек. И этого армянам кажется мало - из Армении до последнего времени, пока Азербайджанская армия не приняла меры, продолжало завозиться оружие и живая сила.

"Утверждая, что в Карабахе "нет ВС Армении", армянская сторона проводит ротацию своих войск в Ханкенди. Как это называть? Одним словом, высказанные претензии совершенно необоснованны и несостоятельны. Эта ложь предназначена для ушей европейской аудитории, большинство которой не в курсе дела. И скажу больше - азербайджанцы будут возвращаться не только в Шушу и Гадрут, но также в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и другие места их прежнего проживания в Карабахе. Этот процесс будет реализован в соответствии с тем самым 7-м пунктом Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Вот тогда мы на самом деле сможем говорить, что данный пункт реально выполнен", - заявил Турал Гянджалиев.