В преддверии Великого возвращения Карабах должен быть очищен от вооруженных армянских банд

Некто Гурген Нерсисян из Ханкенди заявил на днях, что армяне Карабаха отказываются от контактов с Баку, пока тот не выполнит условия сепаратистов. Некто Нерсесян требует, чтобы Азербайджан "открыл" не закрытую Лачинскую дорогу, согласился с повесткой армянской стороны, учел "красные линии" незаконного и нелегитимного режима, а также говорил с сепаратистами - внимание! - как с равными по силе.

Одним словом, сепаратистская верхушка, судя по всему, решила дать задний ход. Более того, армянские источники утверждают, что дан старт выщелкивания из "руководящих кругов" тех, кто выступает за интеграцию.

Прокомментировать ситуацию Day.Az попросил депутата Милли Меджлиса, председателя Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турала Гянджалиева.

Армянские сепаратисты, проживающие в зоне временного размещения российского миротворческого контингента, утверждают, что отказываются, мол, от дальнейших встреч с азербайджанской стороной. Но это вопрос, который решать не им, сказал Гянджалиев. Не сепаратисты, а официальный Баку выбирает, где, когда и в каком формате будет встречаться со своими гражданами и как будет идти диалог с этническими армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана. Решаться эти вопросы будут не на условиях, выставляемых сепаратистами, а в соответствии с законами и конституцией Азербайджана. Никому, никаким третьим странам, включая Армению, не будет позволено вмешиваться в эти процессы, подчеркнул депутат. Решение вопросов, касающихся жителей Азербайджана, - это наше эксклюзивное право.

"Несмотря на заявления сепаратистов, интеграционный процесс будет доведен до конца. Процесс интеграции будет включать все компоненты Карабахского экономического района, в том числе жителей армянской национальности. Те лица, которые считают себя сегодня лидерами армян Карабаха, тоже должны уважать законы Азербайджана. В противном случае диалог будет вестись с теми представителями, которые понимают, что к чему, и знают свое место", - сказал Гянджалиев.

По словам нашего собеседника, последний вооруженный инцидент в зоне РМК показывает, что Армения не заинтересована в нормализации отношений. Это откровенный террор, военное преступление против нашей страны. Особенно провокационность инцидента видна на фоне недавней конструктивной встречи контактной группы с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе. Все обвинения, высказываемые в адрес нашей страны, неприемлемы. Факт, что в зоне временного размещения российского миротворческого контингента все еще остаются незаконные армянские вооруженные формирования, что для незаконной перевозки вооружения и личного состава из Армении в Ханкенди используются объездные грунтовые дороги, имеющиеся в 5-километровой зоне так называемого "коридора". Этому, считает парламентарий, должен быть положен конец - на границе с Арменией в Лачинском районе должен быть установлен контрольно-пропускной пункт.

"Что касается бесконечных напоминаний армянской стороны о решении Международного суда, то могу еще раз подчеркнуть, что Лачинская дорога открыта и функционирует нормально. Она может быть использована армянами, но исключительно в гуманитарных целях. К сожалению, это требование в послевоенный период регулярно нарушалось, и дальше Азербайджан этого терпеть не будет. Кроме того, Армения должна не забывать и о своих обязательствах по Зангезурскому коридору.

Мы находимся на пороге Великого возвращения азербайджанцев на свои земли в Карабах. Около миллиона бывших вынужденных переселенцев готовятся вернуться на земли предков. И мы должны иметь в виду угрозу, которая исходит от незаконных армянских бандформирований для азербайджанского населения. Это совершенно недопустимо и еще раз делает актуальным вопрос установки КПП на границе в Лачине в обязательном порядке. Установлением контроля Азербайджан сможет обеспечить безопасность населения Карабахского региона - и армян, и азербайджанцев", - сказал председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева