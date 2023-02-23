Армения не сможет избежать решения вопроса КПП

В интервью журналистам в Мюнхене Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся темы контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией. Глава государства отметил, что Баку и раньше предлагал это по неофициальным каналам, а теперь официально внес предложение на встрече с премьером Армении с участием госсекретаря США Блинкена. "Это важный фактор и для нормализации отношений между двумя странами, потому что если мы говорим о делимитации границ, то без контрольно-пропускных пунктов это невозможно. Если мы говорим об открытии коммуникаций, то, конечно, должны быть созданы контрольно-пропускные пункты как на обоих концах Зангезурского коридора, так и на границе между Лачинским районом и Арменией", - подчеркнул Президент Азербайджана.

На предложение о КПП по неофициальным каналам армянская сторона не реагировала, но на этот раз ей пришлось озвучить свою позицию. Глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что параметры Лачинской дороги, мол, обговорены в документе от 10 ноября, и что-то тут менять Армения не намерена.

Попытки Армении уклониться от решения вопроса КПП и заявления из Еревана выглядят странно, считает депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев. В беседе с Day.Az он отметил, что в контексте постконфликтной нормализации особое место занимают как раз вопросы делимитации и демаркации границ, открытия контрольно-пропускных пунктов. Президент неслучайно затронул тему КПП в интервью журналистам в Мюнхене.

"Потому что не может быть границ без контрольно-пропускных пунктов. Удивляет, что Армения старается избежать решения вопроса КПП. Во-первых, она не сможет уклониться, так как это международно принятая практика. Во-вторых, после определения границ и установления на них контроля ускорится мирный процесс, будет положен конец нелицеприятным инцидентам, что должно быть в интересах и самой Армении. Тем не менее, Армения пытается избежать решения вопроса границ. Почему? Думаю, она не заинтересована в делимитации и контроле на границах, потому что хочет продолжать свою агрессорскую экспансионистскую политику. По той же причине Ереван все еще не дал ответа на предложения Азербайджана по мирному договору, и это показывает, кто реально не заинтересован в наступлении мира", - сказал депутат.

По словам Турала Гянджалиева, в целом заявления и встречи Президента Ильхама Алиева на полях Мюнхенской конференции по безопасности представляют большой интерес, и не только для азербайджанской стороны. Мюнхенская платформа по безопасности очень авторитетна и собирает видных политиков и деятелей, тем не менее, обсуждения с участием азербайджанского лидера не остаются без внимания. Это мы могли наблюдать и в прежние годы. Так же было и в этот раз.

"Панельные обсуждения на тему безопасности Южного Кавказа были одними из ключевых. У всех на памяти дебаты 2020 года, когда Президент Азербайджана разоблачил армянского лидера и агрессорскую политику Армении. Глупые и нелогичные измышления, озвученные Пашиняном на том мюнхенском форуме, заложили основу Второй карабахской войны. А в этом году он в очередной раз продемонстрировал свой низкий уровень. Президент Ильхам Алиев снова разбил все аргументы армянской стороны, представил картину учиненных Арменией на азербайджанских землях преступлений. Президент Ильхам Алиев проявил конструктивность и заявил перед международной аудиторией, что Азербайджан хочет мира и считает необходимым подписание мирного договора, основанного на нормах международного права. Выступление Президента Азербайджана запомнилось также четкими заявлениями относительно судьбы армянской общины Карабаха и незаконно находящихся там криминальных элементов в лице Варданяна. Армянская община Карабаха - это внутреннее дело Азербайджана, которое никак не может отражаться в тексте мирного договора, как и судьба самого Карабахского региона. Баку готов начать диалог с армянской общиной Карабаха. Этот диалог и все решения относительно тамошних армян будут приниматься в рамках конституции Азербайджана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что армяне Карабаха - это наши граждане, которые будут пользоваться всеми правами, которыми пользуются все граждане страны, независимо от национальной принадлежности. Насколько озвученные истины были восприняты армянской стороной, покажет время", - сказал депутат Милли Меджлиса.

Лейла Таривердиева