https://news.day.az/politics/1550306.html Граждане Турции, проживающие в Азербайджане, могут голосовать в консульствах - Джахит Багчи
Граждане Турции, проживающие в Азербайджане, могут голосовать в консульствах - Джахит Багчи
Граждане Турции, проживающие в Азербайджане, могут проголосовать 5, 6 и 7 мая в наших консульствах (в Баку, Гяндже и Нахчыване).
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в связи с предстоящими президентскими выборами в Турции.
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