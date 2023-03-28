Граждане Турции, проживающие в Азербайджане, могут голосовать в консульствах

Граждане Турции, проживающие в Азербайджане, могут проголосовать 5, 6 и 7 мая в наших консульствах (в Баку, Гяндже и Нахчыване).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в связи с предстоящими президентскими выборами в Турции.

Новость обновляется