Варданян наябедничал о несправедливости в Карабахе

Автор: Мехти Ахмедзаде

Незаконно проникший в Карабах преступник-миллиардер Рубен Варданян, который будучи так называемым "госминистром" панически пытался защитить свой криминальный бизнес в зоне временной ответственности РМК, начал раскрывать карты и ябедничать, как на самом деле обстоят дела в сепаратистской верхушке.

После того, как Рубика выгнали пинком из его кресла, он вдруг взволновался тем, что в Карабахе существует непозволительная ситуация - несколько десятков человек, имеющих связи с т.н. "высокопоставленными чиновниками", договорившись с российскими миротворцами, привозят сюда товары, которые не имеют первостепенного значения, и зарабатывают большие деньги за счет последних средств людей.

Он пояснил, что эти люди привозят какой-то другой товар, который не имеет первостепенного значения, для того чтобы зарабатывать деньги.

"Не хочу скрывать, что это стыдно и неприемлемо", - отметил Варданян, добавив, что на этих нескольких десятков человек работают еще несколько сот человек, получающих зарплаты, и еще несколько тысяч покупают эти товары.

"Не для всех доступны одни и те же товары. Кроме того, талоны не работают, людям приходится приобретать товары дороже, чем они должны стоить. Помимо этого, продлили сроки действия талонов, поэтому возникает ситуация, при которой человек, израсходовавший лимит, не может своевременно получить новый талон", - сообщил он.

Интересно, как Рубена это все абсолютно не волновало, когда он был непосредственно во главе кормушки. А теперь, когда от него избавились другие преступники, которые не хотели делить пирог, Варданян вдруг обиделся и пошел говорить о некой справедливости.

Конечно, никакой справедливости в зоне временной ответственности РМК никогда не будет. До тех пор, пока все эти преступники не будут выдворены или арестованы, а контроль вернется к Баку после реинтеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество на полных правах.

Пока есть возможность, сепаратисты пытаются выжать последние соки не только из азербайджанских земель, но и самих же местных армян. Ранее они обогащались без препятствий, но после освобождения Карабаха от оккупации и начала мирной акции на Лачинской дороге, преступникам стало намного сложнее "работать". Учитывая то, что совсем скоро ожидается установление КПП на границе с Арменией, Араику и его своре придется сосать палец или убираться.

Собственно, понимая это все, Рубик и метит в мэры Еревана, выборы которого состоятся в ближайшее время.

Как бы там ни было, все это говорит о том, что армяне грызутся между собой. Это еще раз подтверждает, что никто из этих "чиновников" не собирался никогда помогать местному населению и улучшать им жизнь. Вся эта свора думала и думает лишь о своем кармане. Осталось только увидеть, какой компромат на Варданяна выпустят те, на кого он наябедничал.