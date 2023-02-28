"С моим появлением все стало только хуже"

Отправленный на свалку засланец Рубен Варданян после долгого отсутствия, наконец-то, появился на публике, а точнее - в эфире так называемого "общественного телевидения" в Ханкенди, где дал 100500-е по счету интервью и ответил на ряд вопросов по поводу потери выдуманной и нелегитимной "должности" "госминистра".

Прибывший в студию Рубик бросился жаловаться на всех и вся, говоря о том, как много всего он сделал, а никто не оценил его "любовь к родине". Каким образом для Варданяна территории Азербайджана являются "родиной", непонятно. Нет, конечно есть армяне, родившиеся в Баку, Карабахе и других регионах нашей страны, но этот бородач к ним никакого отношения не имеет.

Родился в Ереване, учился в Ереване, окончил вуз в Москве, стажировался в Италии, окончил курсы в Нью-Йорке, проходил краткосрочные программы во Франции, Сингапуре и других странах. Не будем забывать еще и то, что последние 30 с лишним лет Сыртыг Рубо жил и строил бизнес в России. Вот, прям истинный карабахский армянин. Ну, а без шуток, естественно, никакого отношения к Карабаху он не имеет.

Тем не менее, в сентябре 2022-го года он незаконно объявился на территориях Азербайджана, заявлял о намерениях сделать жизнь лучше, бороться, строить, начать новые проекты и т.д. В общем, лапши на уши армянам от Варданяна было много. 112 дней он занимался непонятно чем, ни одно свое обещание не выполнил, а жизнь в зоне временной ответственности РМК стала только хуже.

Об этом, кстати, вспомнил ведущий во время интервью с Варданяном, которому стало неловко от вопроса.

Диалог выглядил так:

- Что дали 112 дней вашего пребывания в Карабахе?

- Если можно, я хотел бы вернуть вопрос вопросом. Вы местный, а как для вас это отразилось? Вы почувствовали разницу?

- Нет.

И тут можно услышать музыку, которая звучит при выключении Windows XP, в мозгу Варданяна. Ведущий отметил, что у него и у многих в Карабахе ожиданий было намного больше, так как многие думали, что Рубен приведет с собой крупные инвестиции, что по его примеру последуют и другие, и жизнь изменится к лучшему. А в реальности, все стало с точностью, да наоборот.

Рубик тут, кстати, признал, что с его прибытием все стало только хуже в Карабахе. Правда, потом начал оправдываться, что 100 дней он "исследовал, что можно сделать", но не успел. Кроме того, Варданян озвучил свои угрозы, мол, прибыв, он вычислил, кто и чем управляет, как зарабатывает, ворует и многие из этих людей теперь радуются, что его отстранили. Внутреняя вражда между армянами, по видимому, будет накаляться и дальше.

В принципе, никого не удивляет, что в Ханкенди многие у так называемой "власти" занимаются криминальным бизнесом. Об этом в Баку заявляли не раз, приводя факты. Очевидно, что с прибытием московского засланца у местной мафии начались терки с Доном Варданяном. В общем, если трезво оценивать это новое интервью - 40 минут бестолковых и бесмысленных оправданий, чтобы исправить имидж и репутацию Рубика.

Поможет? Навряд ли. Местные армяне прекрасно уже понимают, что все беды начались с его прибытием, ну а после него уже ничего не изменится. Так что, скорее всего, скоро засланец будет заслан в Ереван, где начнет политическую борьбу с Пашиняном. Такая версия обсуждается довольно долгое время и есть все предпосылки.

Короче говоря, что бы там ни было, как бы ни терлись и воевали между собой армянские мафии во временно неподконтрольном Ханкенди, всему этому будет положен конец. Но не теми, кто придумывает всякие там "реформы" и "проекты" и называет себя "властью" несуществующего "арцаха", а Баку. Все нелегалы, в том числе и Варданян, либо покинут в конечном итоге территорию Азербайджана, либо сядут в тюрьму за все совершенные преступления и незаконную деятельность. Варданян слепо верил, что может что-то решать, а по факту, все произошло так, как говорили в Баку. В принципе, он и сам это признал. Скоро начнется процесс реинтеграции армян в азербайджанское общество и вот тогда они смогут жить хорошо.