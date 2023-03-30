Армения в последние недели продолжает агрессивную риторику и деятельность.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабном восстановлении и строительстве, которое Азербайджан проводит на своих освобожденных от оккупации территориях.

Кроме того, была предоставлена информация о совершенных Арменией военно-политических провокациях, имитации ею переговоров с уклонением от своих обязательств, продолжающейся минной угрозе, неполном выводе Арменией своих вооруженных сил из Азербайджана в соответствии со взятыми на себя обязательствами.

Была отмечена решимость Азербайджана касательно установления мира и безопасности в регионе, а также по реинтеграции армянских жителей.