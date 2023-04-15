Армянская власть должна отвечать за поступки своих подлецов

Данная провокация не должна остаться безнаказанной. Подобные события говорят о слабости армянской власти, не способной отвечать за поступки своих подлецов.

Об этом сказал в беседе с Day.Az израильский политолог, главный редактор сайта АzIzNews.ru Юрий Бочаров, комментируя сжигание азербайджанского флага на проходившей в Ереване церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

По слова Бочарова, любой провокатор - это, в первую очередь, подлец и трус. Не имея сил и возможностей решить основную проблему открыто, он решает ее исподтишка, как трус, при этом ущерб от его акции обычно двоякий и наносит урон двум сторонам. Поэтому он подлец. А подлецы, это обычно морально опустившиеся люди, для которых общественные порицания - просто слова, отметил израильский политолог.

"Все подобные события говорят лишь о слабости армянской власти, которая с трибуны заявляет одно, но совершенно не готова претворить свои слова в дело. Но, в любом случае, власть должна отвечать за поступки своих подлецов, тем более, что данный инцидент произошел на официальном мероприятии - на открытии Чемпионата Европы, а армянские власти гарантировали всем участникам Чемпионата безопасность и равные возможности.

Оскорбление государственных символов карается по закону, и я думаю, азербайджанские официальные лица потребуют от принимающей стороны и наказания провокатора, и публичных извинений. Хотя вряд ли стоит ждать, а тем более обращать внимание на любые слова армянских властей, так как они уже неоднократно доказали, что их слова расходятся с их делами", - сказал Юрий Бочаров.

Лейла Таривердиева