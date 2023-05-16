Гейдар Алиев спас Азербайджан в тяжелой ситуации

Когда Азербайджан только восстановил свою независимость, он находился в трудных условиях. Война также усугубляла положение Азербайджана. Гейдар Алиев спас страну в тяжелой ситуации.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал секретарь бюро Великого национального собрания Турции, депутат Байрам Озчелик, выступая сегодня на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Если бы не Гейдар Алиев, то Азербайджану и другим странам региона было бы сложнее. Гейдар Алиев является великой личностью и для Турции, он всегда придавал большое значение развитию братства с Турцией. Слова Гейдара Алиева "одна нация, два государства" являются отражением нашего братства. Народ и государство Турции всегда будут рядом с Азербайджаном", - сказал Озчелик.

Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.