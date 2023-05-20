Посол Турции в Азербайджане проголосовал на выборах

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы проголосовал во втором туре президентских выборов в Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом посол написал в Twitter.

Голосование в Баку проходит на территории посольства и продлится до 22 мая.

Ранее мы писали о том, что в Азербайджане проходит голосование граждан Турции во 2-м туре президентских выборов