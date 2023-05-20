https://news.day.az/politics/1566054.html Посол Турции в Азербайджане проголосовал на выборах
Посол Турции в Азербайджане проголосовал на выборах
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы проголосовал во втором туре президентских выборов в Турции.
Как сообщает Day.Az, об этом посол написал в Twitter.
Голосование в Баку проходит на территории посольства и продлится до 22 мая.
Ранее мы писали о том, что в Азербайджане проходит голосование граждан Турции во 2-м туре президентских выборов
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