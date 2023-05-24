Вашингтон сделал предложение Баку и Еревану

Администрация США представила руководству Армении и Азербайджана свои предложения по решению некоторых наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением.

Об этом сообщил во вторник первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в переговорном процессе между двумя странами "есть подвижки". "В начале мая госсекретарь принял министров иностранных дел двух стран, чтобы проработать некоторые из наиболее спорных вопросов, включая, к примеру, разведение войск в районе границы, механизм разрешения споров в соглашении, достичь которого мы пытаемся помочь, права и безопасность этнических армян в Нагорном Карабахе. Это многие из тех вопросов, которые мы прорабатываем", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Он отметил, что на прошлой неделе говорил с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы понять, "по каким направлениям можно продвинуться вперед".

Говоря о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева, которая, как ожидается, состоится 1 июня в Кишиневе с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, Хоган отметил, что на ней внимание будет "сосредоточено на том, что нужно сделать, чтобы довести дело до конца".

Ранее Мэтью Брайза поделился с Day.Az своими мыслями о близости Баку и Еревана к мирному договору.