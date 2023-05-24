Письмо Джейхуна Байрамова в связи с азербайджанскими военнослужащими, взятыми в плен Арменией, распространено как документ ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН относительно азербайджанских военнослужащих Бабирова Агшина Габиль оглу и Ахундова Гусейна Ахлиман оглу, взятых в плен Арменией, распространено как документ Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана.

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