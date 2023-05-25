МИД Азербайджана выразил соболезнования Италии в связи с наличием погибших в результате сильных наводнений в этой стране.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится на странице МИД в Twitter.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате стихийного бедствия, произошедшего в итальянском регионе Эмилия-Романья. Молимся за пропавших без вести, желаем исцеления пострадавшим. Наши сердца с итальянским народом", - говорится в публикации.