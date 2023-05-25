https://news.day.az/politics/1567493.html Каким странам симпатизируют азербайджанцы? - Итоги опроса
Каким странам симпатизируют азербайджанцы? - Итоги опроса
Центр социальных исследований на основе опроса общественного мнения изучил мнение граждан о том, какие группы стран являются для них близкими. На вопрос "Какие из этих стран считаете близкими вам?" была предоставлена возможность выбрать несколько вариантов ответа.
Как сообщили Day.Az в Центре, результаты опроса показали, что абсолютное большинство граждан, то есть 83,6%, считают близкими им тюркские страны.
При анализе результатов по возрастным группам респондентов в азербайджанском обществе была дана высокая оценка симпатиям к тюркским странам у представителей различных поколений.
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