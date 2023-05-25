Каким странам симпатизируют азербайджанцы?

Центр социальных исследований на основе опроса общественного мнения изучил мнение граждан о том, какие группы стран являются для них близкими. На вопрос "Какие из этих стран считаете близкими вам?" была предоставлена возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Как сообщили Day.Az в Центре, результаты опроса показали, что абсолютное большинство граждан, то есть 83,6%, считают близкими им тюркские страны.

При анализе результатов по возрастным группам респондентов в азербайджанском обществе была дана высокая оценка симпатиям к тюркским странам у представителей различных поколений.