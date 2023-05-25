https://news.day.az/politics/1567621.html Азербайджанские военнослужащие показали высокий профессионализм на учениях "Гейдар Алиев-2023" - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие показали высокий профессионализм на учениях "Гейдар Алиев-2023" - ВИДЕО
В городе Карс Турецкой Республики завершились совместные боевые стрелковые тактические учения "Гейдар Алиев-2023".
Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве обороны Азербайджана, военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, участвовавшие в учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики и 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, успешно выполнили боевые задачи и показали высокие результаты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре