Азербайджанские военнослужащие показали высокий профессионализм на учениях "Гейдар Алиев-2023"

В городе Карс Турецкой Республики завершились совместные боевые стрелковые тактические учения "Гейдар Алиев-2023".

Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве обороны Азербайджана, военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, участвовавшие в учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики и 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, успешно выполнили боевые задачи и показали высокие результаты.