Директор Links EUROPE призывает к увеличению гуманитарных усилий по разминированию в Азербайджане

Международное сообщество должно приложить больше гуманитарных усилий для решения минной проблемы в Азербайджане.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Links EUROPE Деннис Саммут в ходе 2-й международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию" в Баку.

"Мы должны подойти к вопросу разминирования на Южном Кавказе с гуманитарной точки зрения. Международное сообщество должно приложить больше гуманитарных усилий для решения минной проблемы в Азербайджане. Необходимо учитывать права сотен тысяч людей, которые должны вернуться на свои земли. Мы не можем привезти весь мир в Агдам, но мы можем продемонстрировать Агдам всему миру", - сказал он.

Саммут отметил, что Азербайджан - сильнейшая страна региона

"Загрязнение минами является большой проблемой в Азербайджане, и у страны уже есть большой опыт в сфере разминирования. Я бы хотел обратиться к своим коллегам, чтобы до конца года была созвана конференция по разминированию в регионе", - сказал он.