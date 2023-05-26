https://news.day.az/politics/1567785.html Российские миротворцы обеспечивают охрану незаконных военных перевозок армян - ВИДЕО
Российские миротворцы обеспечивают охрану незаконных военных перевозок армян - ВИДЕО
Армяне продолжают осуществлять незаконные перевозки в сопровождении российских миротворцев.
По данным Day.Az, российские миротворцы продолжают обеспечение охраны военных перевозок незаконных армянских вооруженных формирований.
На кадрах, которые представляет вниманию читателей Day.Az, видно, как в очередной раз посредством дороги Ханкенди-Кяркиджахан-Халфали в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются военные перевозки на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований.
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