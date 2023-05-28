Мы уверены, что стратегический альянс между Азербайджаном и Турцией будет и дальше укрепляться

Передаю искренние поздравления с большой победой, одержанной Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Республиканским союзом на очередных выборах, прошедших в братской Турции!

Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте отметил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов.

"Мы уверены, что стратегический альянс между Азербайджаном и Турцией будет укрепляться и дальше!" - говорится в сообщении.