https://news.day.az/politics/1568473.html Мы уверены, что стратегический альянс между Азербайджаном и Турцией будет и дальше укрепляться - Джейхун Байрамов
Мы уверены, что стратегический альянс между Азербайджаном и Турцией будет и дальше укрепляться - Джейхун Байрамов
Передаю искренние поздравления с большой победой, одержанной Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Республиканским союзом на очередных выборах, прошедших в братской Турции!
Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте отметил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов.
"Мы уверены, что стратегический альянс между Азербайджаном и Турцией будет укрепляться и дальше!" - говорится в сообщении.
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