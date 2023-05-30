https://news.day.az/politics/1569021.html Любовь и привязанность между нашими народами – это пример того, как мы можем изменить мир – Ицхак Герцог
Любовь и привязанность между нашими народами – это пример того, как мы можем изменить мир – Ицхак Герцог
Азербайджан - мусульманская страна, большинство населения которой составляют шииты. Несмотря на это, любовь и привязанность между нашими народами - это пример того, как мы можем изменить мир и идти вперед.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Государства Израиль Ицхак Герцог в заявлении для прессы после встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
Он отметил, что церемония подписания документа в области здравоохранения между двумя странами является еще одним примером и проявлением многогранности вопросов и сфер для сотрудничества.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре