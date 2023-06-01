https://news.day.az/politics/1569545.html Бельгия подчеркивает значение отношений с Азербайджаном
Бельгия подчеркивает значение отношений с Азербайджаном
Мы рады видеть Азербайджан на саммите Европейского политического сообщества в Молдове и обсудить вопросы энергетики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в четверг премьер-министр Бельгии Александр де Кро в кулуарах 2-го Европейского политического саммита, проходящего в Кишиневе.
"Отношения с Азербайджаном имеют важное значение и, очевидно, мы рады тому, что в Европе сегодня собрались представители многих стран. Энергетика является одной из тем, которые будут обсуждены на саммите, и мы рады видеть Азербайджан здесь и иметь возможность обсудить это", - сказал он.
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