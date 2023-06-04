Турецко-азербайджанское единство и нерушимая солидарность будут только укрепляться

3 июня состоялась церемония приведения к присяге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после чего он официально приступил к своим обязанностям. Турецкий лидер будет руководить страной до 2028 года.

Известно, что за выборами в Турции внимательно следили и в Азербайджане.

В настоящее время одной из главных тем обсуждения является влияние переизбрания Эрдогана президентом на развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, а также между тюркоязычными странами в целом.

Успех Эрдогана на выборах будет способствовать развитию отношений между Азербайджаном и Турцией, сказал в беседе с Day.Az турецкий академик Гекмен Кылычоглу.

"Приход нового правительства не повлияет на значение Азербайджана для Турции и его вес в ее внешней политике. Однако различия в подходах и методах могли содержать определенные неопределенности. Продолжение линии Эрдогана устранило эти неопределенности. Отныне такой проблемы нет", - заявил он.

Говоря о влиянии избрания Эрдогана президентом на укрепление тюркского мира, академик сказал, что Партия Справедливости и Развития будет придавать большое значение развитию отношений и установлению эффективных отношений с партнерами в этом направлении и продолжит свои усилия по ускорению процесса.

"И глобальные, и региональные процессы показывают, что безопасность и процветание в Тюркском мире могут исходить только от сотрудничества. Другого способа избавиться от давления США, России и Китая нет. Эрдоган осознает это. Волна здорового национализма, более заметно проявившая себя на выборах, приведет к таким шагам и во внутренней политике", - считает турецкий академик.

По его словам, избегание Эрдоганом и Турцией риторики политического поведения типа "старшего брата", направление процесса совместными решениями и волей усиливает тенденцию к объединению в тюркском мире.

"Тюркский мир больше не является картой против Евросоюза, а становится принципиальной альтернативой. Он гармонирует с концепцией Турции "Снова Азия". Я верю, что этот процесс будет успешно продолжаться, не пренебрегая сотрудничеством с Россией и Китаем, не участвуя в деструктивной конкуренции", - отметил эксперт.

Коснувшись роли турецкого лидера в процессе нормализации отношений Турции с Арменией и Азербайджаном с Арменией, академик подчеркнул, что будут продолжены усилия по подписанию мирного соглашения.

"Успех, достигнутый в прошлом карабахском конфликте, показал, насколько важны турецко-азербайджанские отношения для регионального мира и безопасности. Чтобы увенчать победу окончательным мирным соглашением, это сотрудничество должно продолжаться на более высоком уровне. Это важно и для Армении", - подчеркнул Кылычоглу.

Он также сообщил, что совместная позиция Турции и Азербайджана сужает сферы деятельности и влияния Армении.

"Похоже, что не только в Карабахе Армения не добьется желаемого результата, но и это увеличит ее зависимость от России и Запада. Кроме того, нахождение в стороне от международных проектов в регионе наносит ущерб самой же Армении. Совместная позиция Турции и Азербайджана сужает ее поле деятельности. Конечно, позиция Армении в отношении так называемого геноцида армян и претензий на территорию Турции будет также влиять на развитии отношений", - заключил Гекмен Кылычоглу.

Эльвин Сахаватоглы