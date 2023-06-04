Закир Гасанов поблагодарил Хулуси Акара

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с благодарностью бывшему министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

"Господин Хулуси Акар, от своего имени и от личного состава Азербайджанской Армии хочу выразить признательность за нашу совместную деятельность в период Вашего пребывания на посту министра национальной обороны Турецкой Республики.

Вы всегда вносили большой вклад в развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и совершенствование азербайджанской армии, повышение ее боеспособности.

Вы также оказывали моральную поддержку азербайджанскому народу и нашей армии в период Отечественной войны за освобождение наших земель от оккупации", - говорится в письме.