Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Команданте Рауль Кастро Русу

Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена кубинскому революционеру, военному, государственному и политическому деятелю Команданте Рауль Кастро Русу .

Day.Az представляет вниманию полную видеозапись передачи.