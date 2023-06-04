Отрезвление Никола Пашиняна и галлюцинации его оппонентов

Автор: Акпер Гасанов

Это было ожидаемо. В СМИ Армении вовсю негодуют по поводу участия премьер-министра этой страны Никола Пашиняна в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоялась в Анкаре в субботу. Замечу, что в целом свыше 20 глав государств и 45 министров приняли в этой церемонии. Но только Пашиняну пришлось очищаться от ушатов грязи, вылитых за поездку в Анкару.

Замечу, что эта поездка была для Пашиняна очень познавательной. Благодаря ей он увидел, сколь мощной силой является тюркское единство, сколь высок авторитет в мире Турции и Азербайджана, сколь крепки азербайджано-турецкие отношения. ""Добро пожаловать, Президент Азербайджана, мой дорогой брат! Благодарю тебя", заявил на церемонии инаугурации Президент Турции Эрдоган. И Пашинян все это видел и слышал.

Увидел он и то, сколь глубоки отношения Турции с НАТО, генсек которого также прилетел на инаугурацию Эрдогана. Столтенберг имел и краткую беседу с Президентом Азербайджана, который не входит в НАТО, но армия которого давно уже доведена до самых высоких стандартов Альянса, в том числе и за счет многолетнего сотрудничества с турецкой армией. Которая по праву считается второй по мощи в НАТО после американской.

Суммируя все это можно с уверенностью сказать, что поездка в Анкару была отрезвляющей для премьер-министра Армении. Понятно, что у него и до того не было особых иллюзий по поводу перспектив военного реванша за разгромное поражение в 44-дневной войне, но после посещения Турции эта тема для него и его окружения закрыта раз и навсегда.

Это было то же самое, как футболисту-любителю из дворовой команды на 10-15 минут позволили выйти на поле в финале Чемпионата Мира. Он может даже к мячу за это время не прикоснется ни разу, но раз и навсегда поймет, какая пропасть лежит между ним и теми "звездами" мирового футбола, что в это же время и в этом же месте боролись за мировое первенство.

И Пашиняну, который все это окончательно понял, крайне удивительно теперь будет слышать всю ту ахинею, что звучит в его адрес. Приведу пару примеров "полета фантазии" армянских ораторов. Сразу отмечу, что они изощряются в оскорблениях, не предлагая ничего взамен. Это жалкая, примитивная, провокационная позиция.

"В древности победившая в войне сторона уводила короля проигравшей стороны в качестве трофея. Сейчас точно такая же ситуация. Турки везут Никола в Анкару в качестве трофея, демонстрируя: мы разрушили Армению, победили, убили, а сейчас привезли и их "короля"", заявил некий Ваге Ованнисян из группы альтернативных проектов.

В реальности, это Ваге демонстрировал альтернативу разуму и совести- глупость и бессовестность. Он "забыл", что Пашинян вовсе не король, а законно избранный большинством граждан РА премьер-министр. Во-вторых, никакие турки или азербайджанцы Армению не разрушили, она цела и невредима. Это Азербайджану приходится тратить миллиарды долларов на восстановление своих территорий, освобожденных в результате 44 дневной войны от многолетней армянской оккупации.

В-третьих, никто Пашиняна не привозил, он сам прилетел. Потому, что понимает существующие реалии и несет ответственность за настоящее своей страны. Которая оказалась в тисках самоизоляции и лишена будущего именно по причине того, что придерживалась ранее позиции таких, как этот Ваге. Тюркофобия, азербайджанофобия, территориальные претензии к соседним государствам довели РА до статуса государства, проигравшего войну и страны-лузера Южного Кавказа.

Пашиняну понятно, что только кардинальное изменение позиции Армении способно изменить будущее Армении. И ему, назовем вещи своими именами, тяжело и опасно проводить иную политику. Ведь таких, как Ваге в РА немало. Вот и некий директор Центра ближневосточных исследований Тигран Локмагезян заявил, что представляющий интересы Армении, обладающий достоинством лидер не поехал бы участвовать в церемонии инаугурации Эрдогана.

То есть, перед нами еще один персонаж, который открыто проповедует тюркофобию, которай не скрывает мечтаний о вековечной вражде между Арменией и соседними с нею государствами. Того же, замечу, жаждут и очень многие представители армянской диаспоры в разных странах мира.

Они пытаются навязать Армении, и без того находящейся в жалком состоянии, повестку ненависти и вражды с Турцией и Азербайджаном. Это больше, чем преступление с их стороны, это ошибка. Которая может очень дорого стоить будущим поколениям граждан РА. Похоже, что это понял Никол Пашинян и потому пытается продвигать иную повестку. Получится ли у него в конечном итоге? Время покажет. Но его визит в Анкару, безусловно, был полезен для еще большего понимания реалий.