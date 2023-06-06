США приветствуют усилия различных посредников в урегулировании между Азербайджаном и Арменией

США рады, что переговоры между Азербайджаном и Арменией проходят на разных площадках.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне в конце этого месяца, поскольку стороны продолжают добиваться мирного будущего для региона Южного Кавказа. Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. США рады тому, что переговоры между Арменией и Азербайджаном проходят на разных площадках, включая и недавнюю встречу лидеров", - сказал он.