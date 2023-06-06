Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в рамках визита в Словакию

6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе, организованном аналитическим центром "GLOBSEC" в рамках своей деловой поездки в Словакию, передает Day.Az со ссылкой на публикацию МИД в Twitter.

На мероприятии были рассмотрены азербайджано-словацкие отношения, нынешнее состояние отношений с Европейским Союзом, вопросы глобальной и региональной безопасности, различные аспекты энергетической безопасности, задачи и вызовы в постконфликтный период в регионе, существующие минные угрозы, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и другие вопросы.

Министр Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.